Flash TV ve Bankpozitif’e el konuldu: 4,2 milyar liralık yasa dışı bahis operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yasa dışı bahis operasyonu kapsamında, BankPozitif, Payfix ve Flash Haber TV’nin de aralarında olduğu 23 şirkete el konulurken, örgüt lideri Erkan Kork’un da aralarında olduğu 49 şüpheli gözaltına alındı. MASAK ve Merkez Bankası Denetim Raporlarına yer veren Savcılık, Payfix isimli ödeme kuruluşunun veri tabanı sisteminde yer alan hesapların küme oluşturarak, suçtan elde edildiği belirtilen paraların bazı hesaplara aktarıldığı ortaya çıkarıldı. Ayrıca şüpheli kişilerin, banka hesaplarından kripto varlık hizmet sağlayıcısı kuruluşların banka hesaplarına 4,2 milyar TL para gönderildiği belirlendi.

211 BİN HESAP AÇTILAR

Şüpheliler, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” suçlamalarıyla soruşturuluyor. Hazırlanan MASAK raporuna göre, Payfix’in veri tabanı sisteminde 80 bin 11 farklı para aktarma kümesi tespit edildiği, bu kümelere ait toplam 211 bin 109 hesap olduğu belirtildi.

PARALAR ÖNCE KÜMEDE TOPLANIYOR

Raporda, analiz konusu kişilerin banka hesaplarından kripto varlık hizmet sağlayıcısı kuruluşların banka hesaplarına 4 milyar 223 bin 399 lira gönderildiği belirtilirken para aktarma işlemlerinde kullanılan IP adresleri üzerinden yapılan incelemelerle ulaşılan 43 bin 861 Payfix cüzdan hesabının, 21 Ağustos-19 Ekim 2023 arasında 49,6 milyon lira para aktarma işleminin bahis işlemlerine ilişkin olduğu da kaydedildi.

PARAVAN ŞİRKETLER

Soruşturma kapsamında “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” iddiasıyla yapılan çalışmada, şüphelilerin güven ilişkisi içerisinde hareket ederek, Payfix’i yönettikleri, PozitifBank’ı satın aldıkları, ayrıca Capital Türk Holding başta olmak üzere Ay para ödeme kuruluşu ve Ininal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ isimli şirketler gibi birçok ticari şirket kurarak, haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

ByLock detayı

Örgüt elebaşı ve üyelerine ait Göktuğ Multimedya Yayıncılık Anonim Şirketi bünyesinde yer alan “Flash Haber TV” ile, 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç ve şüphelilerin kişisel hesapları ile kripto cüzdanlarına, 23 şirket ve bu şirketlere ait toplam 114 araç, 23 şirket, kripto cüzdanları dahil, toplam 6 milyar 900 milyon lira değerindeki mal varlıklarına el konuldu. Kısa süre önce Flaş TV’yi satın alan Erkan Kork’un 2017'de ByLock şüphesiyle gözaltına alındığı, daha sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.











