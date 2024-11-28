İstanbullu toplu ulaşım arızalarıyla boğuşurken İBB İsmet İnönü heykelini bakıma aldı

İstanbul'un muhafızları iş başında! İBB Miras, Şişli Miras ve Beşiktaş Miras olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin senedi Lozan Antlaşması'nın mimarı, I. ve II. İnönü Savaşları'nın komutanı İsmet İnönü'yü saygıyla anıyor ve adına yapılan İsmet İnönü Anıtı'na sahip çıkıyoruz.