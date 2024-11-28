İstanbullu toplu ulaşım arızalarıyla boğuşurken İBB İsmet İnönü heykelini bakıma aldı

İstanbul'da toplu taşıma sorunları sürerken, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaş'taki Maçka Parkı'nda bulunan İsmet İnönü heykelini bakıma aldı.
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), vatandaşları canından bezdiren sorunlarla ilgilenmek yerine, İsmet İnönü'nün heykelinin bakımına öncelik verdi. Arızalı asansörler, çalışmayan yürüyen merdivenler ve bozuk otobüsler gibi birçok günlük sorunun çözümsüz kalmasına rağmen, İBB'nin bu bakım paylaşımı tepkileri de beraberinde getirdi.
Mega kent İstanbul’da toplu ulaşımda yaşanan sorunlar, son dönemde daha da büyüdü. Arızalı otobüsler, çalışmayan asansörler ve yürüyen merdivenler, vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkiliyor. Özellikle sabah saatlerinde metro, metrobüs ve otobüs seferlerindeki gecikmeler, kalabalıklar ve yoğun trafik, İstanbullulara büyük zorluklar yaşatıyor.
İstanbullular hemen hemen her gün arızalı toplu taşıma araçları, çalışmayan asansörler ve yürümeyen yürüyen merdivenler gibi sorunlarla karşı karşıya kalırken, İstanbul Büyük Şehir Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) gündemi ise çok farklı.
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
’taki Maçka Parkı'nda yer alan
bakımını yapmaya başladı.
Bakım görüntüleri paylaşıldı
Heykelin etrafındaki yazılar önce temizlendi, ardından İBB ekipleri tarafından bakım işlemleri gerçekleştirildi. İsmet İnönü Anıtı'na ait temizlik çalışmaları ise İBB Miras'ın sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldı.
'İstanbul'un muhafızları iş başında'ymış
Paylaşılan görüntülerde şu ifadeler kullanıldı;
İstanbul'un muhafızları iş başında! İBB Miras, Şişli Miras ve Beşiktaş Miras olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin senedi Lozan Antlaşması'nın mimarı, I. ve II. İnönü Savaşları'nın komutanı İsmet İnönü'yü saygıyla anıyor ve adına yapılan İsmet İnönü Anıtı'na sahip çıkıyoruz.