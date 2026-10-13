Kademeli Emeklilik İçin Tarihi Duyurdu! Kademeli Emeklilik Çıkacak Mı Son Dakika, Meclis'e Ne Zaman Gelir?

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2026: Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı'nın 2026 yılı personel alımı kapsamında başvuru süreci tamamlandı, şimdi gözler sonuç aşamasına çevrildi. Farklı unvanlarda binlerce kişinin istihdam edileceği alım için başvurularını tamamlayan adaylar, değerlendirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi ve sonraki sınav sürecini yakından takip ediyor. Özellikle İnfaz ve Koruma Memuru (İKM) kadrosuna başvuran adaylar için boy-kilo ölçümü, sözlü sınav ve nihai değerlendirme aşamaları büyük önem taşıyor. Adaylar, hangi isimlerin sözlü sınava çağrılacağını ve sınavların nerede yapılacağını öğrenmek için ilgili adalet komisyonlarının duyurularını bekliyor. Peki Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı sonuçları açıklandı mı? İKM boy-kilo ölçümü ne zaman yapılacak? Sözlü sınav tarihleri belli oldu mu? İşte personel alım sürecinde merak edilen tüm ayrıntılar...