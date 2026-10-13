Kademeli Emeklilik İçin Tarihi Duyurdu! Kademeli Emeklilik Çıkacak Mı Son Dakika, Meclis'e Ne Zaman Gelir?
8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olarak çalışmaya başlayan ve EYT düzenlemesinin kapsamı dışında kalan vatandaşların gündeminde kademeli emeklilik yer almaya devam ediyor. Özellikle 2000 ve sonrasında çalışma hayatına başlayan milyonlarca kişi, emeklilik yaş ve prim şartlarında yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağını yakından takip ediyor. Bu süreçte Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) tarafından gerçekleştirilen temas da kademeli emeklilik beklentilerini yeniden gündeme taşıdı. Dernek temsilcilerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından gözler atılabilecek yeni adımlara çevrildi. Peki kademeli emeklilik gelecek mi? 2000 sonrası sigortalılar için yeni bir çalışma var mı, yaş ve prim şartları değişecek mi? İşte kademeli emeklilik konusunda son durum...
EYT düzenlemesinin ardından emeklilik gündeminin öne çıkan başlıklarından biri de 8 Eylül 1999 sonrasında sigorta girişi bulunan çalışanların durumu oldu. 2000 ve sonrasında sigortalı olan vatandaşlar, emeklilik koşullarının kademeli olarak yeniden düzenlenmesine yönelik gelişmeleri takip ederken, konuyla ilgili yeni bir temas gerçekleştirildi. EMADDER temsilcilerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çatısı altında yaptığı görüşme, kademeli emeklilik konusunu yeniden gündeme taşıdı. Milyonlarca çalışan şimdi görüşmenin ardından yeni bir düzenleme gündeme gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Kademeli emeklilik çıkacak mı? 2000-2008 arası sigortalılar için yaş ve prim tablosu değişecek mi, yeni düzenleme Meclis gündemine gelecek mi? İşte merak edilen ayrıntılar...
Kademeli emeklilik çıkacak mı? Kademeli emeklilik için tarih verildi!
Kulislerde öne çıkan senaryolara göre düzenleme, işe giriş tarihine göre kademeli bir artış öngörlüdü. Önerilen taslağa göre, 9 Eylül 1999 ile 2000 yılları arasında tescili bulunan kadın çalışanlar 43, erkekler ise 45 yaşında 6.400 prim günüyle emekliliğe hak kazanabilecek. Takip eden her yıl için hem yaş sınırı birer yıl hem de gerekli prim ödemesi 75 gün artacak. Böylece 2008 yılında sisteme dahil olan bir kadın çalışanın 51, erkek çalışanın ise 53 yaşında 7.000 prim günü tamamlaması şart koşulacak.
Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak?
Sürece dair değerlendirmelerde bulunan SGK Uzmanı Ersin Bayav, beklenti içinde olan çalışanlar için 2027 yılını işaret etti. Hazırlıkların kademeli bir geçiş modeli üzerine kurgulanabileceğini belirten Bayav, bu düzenleme sayesinde 1999-2008 yılları arasında işe giren yüz binlerce vatandaşın aşamalı olarak sisteme dahil edilebileceğini kaydetti.
Kademeli emeklilik tablosu.
(EMADDER kademeli emeklilik tablosunun şöyle olması gerektiğini savundu:
09.09.1999 – 2000 arası sigorta başlangıcı
Kadın: 43 yaş / 6.400 prim
Erkek: 45 yaş / 6.400 prim
2001 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?
Kadın: 44 yaş / 6.475 prim
Erkek: 46 yaş / 6.475 prim
2002 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?
Kadın: 45 yaş / 6.550 prim
Erkek: 47 yaş / 6.550 prim
2003 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?
Kadın: 46 yaş / 6.625 prim
Erkek: 48 yaş / 6.625 prim
2004 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?
Kadın: 47 yaş / 6.700 prim
Erkek: 49 yaş / 6.700 prim
2005 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?
Kadın: 48 yaş / 6.775 prim
Erkek: 50 yaş / 6.775 prim
2006 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?
Kadın: 49 yaş / 6.850 prim
Erkek: 51 yaş / 6.850 prim
2007 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?
Kadın: 50 yaş / 6.925 prim
Erkek: 52 yaş / 6.925 prim
2008 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?
Kadın: 51 yaş / 7.000 prim
Erkek: 53 yaş / 7.000 prim