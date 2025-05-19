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İstanbul'un dönüşümü "Yarısı Bizden" kampanyasıyla hızlanıyor

İstanbul'un dönüşümü "Yarısı Bizden" kampanyasıyla hızlanıyor

12:2819/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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İstanbul'da yaklaşık 1,5 milyon riskli bağımsız bölüm bulunuyor. Bu kapsamda, Bakanlıkça hayata geçirilen Yarısı Bizden kampanyası ile vatandaşlara hem mali destek veriliyor hem de riskli yapılar için hızlı dönüşüm olanağı sunuluyor.
İstanbul'da yaklaşık 1,5 milyon riskli bağımsız bölüm bulunuyor. Bu kapsamda, Bakanlıkça hayata geçirilen Yarısı Bizden kampanyası ile vatandaşlara hem mali destek veriliyor hem de riskli yapılar için hızlı dönüşüm olanağı sunuluyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, olası İstanbul depremine karşı riskli yapıların dönüşümünü hızlandırmak amacıyla başlatılan "Yarısı Bizden" kampanyası kapsamında 62 bin konut ve iş yerinin dönüşümü sürüyor.

Kampanya kapsamında bir konut için 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira taşınma yardımı veriliyor. Böylece hak sahiplerine toplam 1 milyon 875 bin lira destek sağlanıyor. İş yerleri için de 437 bin 500 lira hibe, 437 bin 500 lira kredi ile 125 bin lira taşınma desteğini içeren toplam 1 milyon lira destekte bulunuluyor. Birden fazla binanın ada bazında anlaşılarak site benzeri büyük çaplı dönüşümü durumunda da Yarısı Bizden desteğinin "alan bazlı dönüşüm modeli" sunuluyor. Yarısı Bizden kampanyasına başvurmak için öncelikle binanın riskli yapı olduğunun tespiti gerekiyor. Riskli olduğu belirlenen binalarda, hak sahiplerinin kat irtifakı kurması gerekiyor.





#Yarısı bizden
#yarısı bizden kampanyası
#Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı
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