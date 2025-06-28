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İstanbul'un göbeğinde şaşırtan olay: Kiracının kaçtığı 3 ay sonra anlaşıldı

İstanbul'un göbeğinde şaşırtan olay: Kiracının kaçtığı 3 ay sonra anlaşıldı

16:1628/06/2025, Cumartesi
DHA
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Avcılar
Avcılar

İstanbul Avcılar'da Volkan Pozan üç aydır ulaşamadığı yabancı uyruklu kiracısının evine girmek için itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Çilingir yardımıyla kapısı açılan evde kimsenin olmadığı ve kiracının kirayı ödemeden kaçtığı ortaya çıktı.

Avcılar'da 3 aydır ulaşılamayan kiracının kaçtığı 112 ihbarı ile ortaya çıktı.

Ambarlı Mahallesi'ndeki bir sitede evi bulunan Volkan Pozan, geçen yıl yabancı uyruklu bir aileye evini kiraladı. Pozan, kiraları düzgün ödeyen aileden üç aydır haber alamayınca kapılarını çaldı, ancak ulaşamadı. Kiracısının hayatından da endişe ettiğini söyleyen Pozan 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Sevk edilen ekipler de daireye giremeyince savcının onayıyla evin kapısı çilingir yardımıyla açıldı. Polis, sağlık ve itfaiye ekiplerinin gözetiminde açılan kapıdan giren görevliler içeride kimsenin olmadığını gördü.

Aynı binada yaşayan bir kişi, aylar önce ailenin iki çocukları ve yanlarındaki bavullarla binadan çıkarken gördüklerini söyledi. Ev sahibi Volkan Pozan ise
"Burada bulunan kiracımıza 3 aydan bu yana ulaşamıyoruz. Hayati tehlikesinden endişe duyduğumuz için buradayız. 155'i aradık. Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri geldi. İçeride kimse yok. Muhtemelen yurt dışına kaçmış"
dedi.





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