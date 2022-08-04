İstanbul’da göreve geldiği 2019 yılından bu yana hiçbir hizmet yapmayan CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin 3 yılı masaya yatırıldı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nın düzenlediği “İstanbul’un kayıp 1000 günü” etkinliği çerçevesinde konuşan İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, mevcut yönetimin 3 yılda hiçbir vaadini gerçekleştiremediği gibi suçu da sürekli AK Parti’ye attığını söyledi.

PROJELERİMİZİ SAHİPLENDİLER

CHP’li İBB yönetiminin eksiklerine ilişkin öncesinde ikaz ve öneri sonrasında ise eleştiri ve çözüm önerisi sunduklarını anlatan Göksu, “İkazlara yanıt alamayınca İstanbullu adına hesap sorduk. AK Parti döneminde yapılan projeleri tabela asarak veya değiştirerek kendileri yapmış gibi lanse edip siyasi intihal yaptılar” diye konuştu. İki kez açılan Kemerburgaz Kent Ormanı ile Kurbağılıdere’nin ıslahına işaret eden Göksu, 25 yıldır hizmet veren Merter Kapalı Otoparkı, 1996’da yapılan Cemal Kamacı Spor Kompleksi’nin yeni açılmış gibi gösterildiğini hatırlattı.

“ENGELLENİYORUZ” BAHANESİ BİTMİYOR

İBB yönetiminin her fırsatta ‘engelleniyoruz’ bahanesine sığındığını ifade eden Göksu, “İBB yönetimi her fırsatta ‘engelleniyorum’ diye yalan söylüyor. Ancak İBB’nin 1000 gününe baktığımızda vaatlerini gerçekleştirme oranı yüzde 5.9’da kaldı. Karnesi çok zayıf. Beceriksizliği bu şekilde örtmeye çalışıyorlar. İBB merkezi idare veya İBB meclisi tarafından engellenebilir. Ancak 2021 yılına bakıldığında İBB, merkezi idareden 20 milyar gelir gelmesini öngörmüş, idare 25 milyar 617 milyon göndermiş. Engelleyen bir idare beklenenden daha çok gönderir mi?” diye sordu.

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İBB BORÇ BATAĞINDA

2016-2018 yılları arasında AK Parti yönetiminin meclise getirdiği dosya sayısının 6 bin 504 olduğunu hatırlatan Göksu, “CHP bunların yüzde 29’una ‘hayır’ dedi. 2019 -2022 CHP’li İBB yönetiminde ise İBB Meclisi’ne gelen dosya sayısı 4 bin 702. Cumhur İttifakı ise bunların sadece yüzde 2.4’üne ‘hayır’ dedi. Bunlar da yeşil alanların imara açılması ve satılması, LGBT Müdürlüğü kurulması veya dosyalardaki eksikliklerden kaynaklanıyor” diye konuştu. İBB’nin iş yerine algı peşinde koştuğunu savunan Göksu, “İstanbul’da işler içi boş sloganlarla dolduruldu. 2019’da İSKİ ve İGDAŞ’ın 28 milyar borcu varken, bugün İBB’nin güncel borcu 104 milyar” ifadelerini kullandı.

Başkan yolcu dönemindeyiz!

Toplantıya katılan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul’un kayıp 1000 gününü dönemlere ayırarak, “İstanbullular bu dönemlerde gerçeklere şahitlik etti” dedi. İlk dönemi algı balonları ve bahaneler dönemi olarak adlandıran Kabaktepe, “İkinci dönem bizim icraatlarımızı sahiplendiği için Guguk Kuşu Dönemi, 3’üncüsü bazen Atatürk milliyetçisi bazen ise şehitlere baş sağlığı dileyip ardından terörle bağlantılı kişileri kadrolu çalışan olarak belediyeye aldığı için Mavi Boncuk Siyaseti Dönemi’dir. 4’üncü kriz dönemlerinde tatilde olduğu için Tatil ve Seyahat Dönemi olurken, 5’inci dönem artık CHP’liler bile desteklemediği için Terk Edilmişlik Sendromu Dönemi, son dönem ise Misafir Başkan Yolcu Dönemi olarak adlandırılıyoruz” dedi.

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