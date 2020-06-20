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ANKARA

İstihbarat başkanının emir astsubayı FETÖ'cü çıktı

TSK’nın en kritik birimlerinden Genelkurmay İstihbarat’ın başındaki Tümgeneral Ali Serin’in emir astsubayı M.K., FETÖ’cü çıktı. Malatya'da yürütülen kripto FETÖ'cülere yönelik soruşturma kapsamında deşifre olan M.K., Ankara'da kaldığı lojmanda gözaltına alındı. M.K.'yı FETÖ'den işlem gören bir başka astsubay fotoğraflarından teşhis etti. İtirafçı asker, M.K. ile 2006-2013 yılları arasında aynı sohbet grubunda olduklarını söyledi. 2019 YAŞ kararıyla İstihbarat Başkanı olan Serin'in emir astsubayı M.K'nın bağlantıları araştırılıyor.

Osman Özgan Yeni Şafak
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Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK) kripto FETÖ’cülerin deşifresine yönelik soruşturmalar tüm hızıyla sürerken, operasyonlar en kritik görevdeki komutanların yakınındaki isimlere uzanmaya devam ediyor. Son olarak, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca TSK’daki kripto FETÖ’cülerin deşifresine yönelik yürütülen soruşturmaya, halen Genelkurmay İstihbarat Başkanı olan Tümgeneral Ali Serin’in emir astsubaylığı görevini yürüten astsubay kıdemli başçavuş M.K. takıldı. Savcılık, FETÖ’cü olduğunu tespit ettiği M.K. hakkında, “Silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan yakalama kararı çıkardı. Bunun üzerine polis ekipleri, M.K.’nın gözaltına alınması için harekete geçti. Şüpheli emir astsubayı, Ankara’da kaldığı lojmanda gözaltına alındı. M.K. daha sonra Malatya’ya götürüldü. Şüphelinin Emniyet’teki sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

GRUBUNDAKİ ASTSUBAY DA TEŞHİS ETTİ

Soruşturma kapsamında, yine FETÖ’den işlem gören bir astsubayın şüpheli M.K.’yi fotoğraflarından teşhis ettiği öğrenildi. Alınan bilgiye göre, söz konusu itirafçı asker, M.K. ile 2006-2013 yılları arasında aynı sohbet grubunda olduklarını belirtti.

BAĞLANTILARI ARAŞTIRILIYOR

TSK’nın en kritik birimi olarak nitelendirilen Genelkurmay İstihbarat Başkanı’nın en yakınındaki isimlerden birisi olan M.K.’nın bağlantıları mercek altına alındı. Savcılık, şüphelinin geçmiş dönemlerde aldığı görevleri, telefon irtibatlarını ve kimlerle bağlantılı olduğunu araştırıyor.

KRİTİK GÖREVLERİNDE YANINDAYDI

Şüpheli M.K.’nın, emir astsubaylığını yaptığı Tümgeneral Ali Serin, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı görevine getirildi. Serin, 2019 Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararıyla da Genelkurmay İstihbarat Başkanı oldu. Şüpheli M.K.’nın, Serin’in söz konusu kritik görevleri üstlendiği bu dönemlerde emir astsubaylığını yaptığı öğrenildi.

HALA EN KRİTİK GÖREVDELER

Türlü oyun ve kumpaslarla TSK’daki mensuplarının önünü açan FETÖ’nün, özel kalem müdürlüğü ve yaverlik gibi kritik pozisyonları da ele geçirdiği ortaya çıkmıştı. 15 Temmuz darbe girişiminde de komuta kademesindeki birçok emir subay ve astsubayının FETÖ’cü olduğu anlaşılmıştı. Söz konusu FETÖ’cüler darbe girişimi sırasında da kritik görevler üstlenmişti. Son günlerde peş peşe gerçekleştirilen operasyonlar, kripto FETÖ’cülerin hala kritik görevlerde olduğunu ortaya koydu.

İZMİR'DE İKİNC ÖZTÜRK VAKASI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesindeki çalışmalar sonucunda Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri’nin emir subaylığı görevini yürüten binbaşı Fevzi Öztürk de FETÖ’cü çıkmıştı. Bu tespit üzerine tutuklanan Öztürk hakkında, geçtiğimiz günlerde “Silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Öztürk, Sivri’nin 4. Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanlığı ve Ege Ordu Komutanlığı görevleri de dahil 4 yıldır emir subaylığını yapıyordu.

DARBECİ GENERALİN EMİR ASTSUBAYI DA YAKALANMIŞTI

Yine darbeci eski tümgeneral Haluk Şahar’ın emir astsubaylığını yapan Engin Yıldız da geçtiğimiz günlerde Konya’da gözaltına alınmıştı. Üstçavuş Engin Yıldız, Şahar’dan sonra Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığına atanan emekli Tuğgeneral Ergün Eskici’nin de emir astsubaylığını yapmıştı.

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