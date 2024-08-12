Kafasında kask belinde baltayla dehşet saçtı: Hücum yeleği giyip çay bahçesinde beş kişiyi bıçakla yaraladı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde çay bahçesindeki beş kişiyi bıçakla yaralayan zanlı gözaltına alındı.
Uluönder Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'ndeki Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'nda bulunan çay bahçesine kafasında kask, belinde balta, yüzünde maske ve üzerinde hücum yeleğiyle gelen Arda K.(18), çay bahçesinde oturan 5 kişiyi bıçakladı.
İki yaralının hayati tehlikesi bulunuyor
Olayın ardından kaçmak isteyen Arda K. polis ekiplerince yakalanarak etkisiz hale getirildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 5 yaralıyı, Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayı oynadığı bilgisayar oyununun etkisinde kalarak gerçekleştirdiği iddia edilen Arda K. ekiplerce gözaltına alındı.
Bakan Tunç: Soruşturma titizlikle yürütülüyor
Olaya ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da açıklamada bulundu.
X hesabından paylaşımda bulunan Bakan Tunç, saldırganın gözaltına alındığını, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü belirtti.