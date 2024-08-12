Kafasında kask belinde baltayla dehşet saçtı: Hücum yeleği giyip çay bahçesinde beş kişiyi bıçakla yaraladı

Kayseri'deki olayların ardından dün İstanbul'da provokatörler boş durmadı. Maslak'ta bir şahıs restoranda yemek yiyen Suud'lu Khaled Fouzan ve İbrahim Al Hudaithi'nin de aralarında bulunduğu yatırımcılara bıçak çekerek küfür etti. Şüphelinin bıçakla tehditler savurduğu anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Yapılan çalışmalarda şüphelinin M.İ. olduğu belirlendi. Polis ekiplerince gözaltına alınan M.İ. 'kasten yaralama' ve 'görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından sevk edildiği adliyede tutuklandı.