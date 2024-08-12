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Kafasında kask belinde baltayla dehşet saçtı: Hücum yeleği giyip çay bahçesinde beş kişiyi bıçakla yaraladı

Eskişehir'de 18 yaşındaki bir cani terör estirdi. Tepebaşı ilçesinde, kafasında kask, belinde balta, yüzünde maske ve üzerinde hücum yeleğiyle gelen zanlı, çay bahçesinde beş kişiyi yaraladı. Olayın ardından kaçmak isteyen zanlı polis ekiplerince yakalanarak etkisiz hale getirilirken, yaralılardan ikisinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Adalet Bakanı Tunç, saldırganın gözaltına alındığını, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. Öte yandan şahsın saldırı anlarını sosyal medya hesabından canlı yayınladığı da ortaya çıktı.

22:53 - 12/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 00:11 - 13/08/2024 Salı
AA
Eskişehir'de hücum yeleği giyen bir genç çay bahçesinde beş kişiyi yaraladı.
Eskişehir'de hücum yeleği giyen bir genç çay bahçesinde beş kişiyi yaraladı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde çay bahçesindeki beş kişiyi bıçakla yaralayan zanlı gözaltına alındı.

Uluönder Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'ndeki Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'nda bulunan çay bahçesine kafasında kask, belinde balta, yüzünde maske ve üzerinde hücum yeleğiyle gelen Arda K.(18), çay bahçesinde oturan 5 kişiyi bıçakladı.



İki yaralının hayati tehlikesi bulunuyor

Olayın ardından kaçmak isteyen Arda K. polis ekiplerince yakalanarak etkisiz hale getirildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 5 yaralıyı, Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayı oynadığı bilgisayar oyununun etkisinde kalarak gerçekleştirdiği iddia edilen Arda K. ekiplerce gözaltına alındı.

Bakan Tunç: Soruşturma titizlikle yürütülüyor

Olaya ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da açıklamada bulundu.

X hesabından paylaşımda bulunan Bakan Tunç, saldırganın gözaltına alındığını, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü belirtti.






#Bıçaklama
#Bilgisayar Oyunu
#Çay Bahçesi
#Eskişehir
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