Kameralar bantlanıyor, gizli görüşmeler yapılıyordu: İmamoğlu'nun gittiği Le Meridien otelinin müdürü için gözaltı kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, Ekrem İmamoğlu'nun gittiği oteldeki kameraların kapatılmasına ilişkin otelin güvenlik müdürü gözaltına alındı.
Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun Etiler’deki Le Meridien Otel’de para kasalarıyla yaptığı gizli toplantıya ait yeni kayıtlar ortaya çıktı.
OTELİN İKİ MÜDÜRÜ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
stanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun Beşiktaş'ta gittiği otelde güvenlik kameralarının kapatılmasına ilişkin, suç tarihinde otel müdürlüğü görevinde bulunan Sinan U. ile Güvenlik Müdürü Osman Gündüz Bora O. hakkında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan gözaltı kararı verildi.
Ekiplerin, diğer şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.
VALİZLERDE PARA VAR İDDİASI
12 Ekim 2024’e ait yeni kayıtlarda kameraları bantlarken görüntülenen özel koruma, saat 11.36’da otelden 2 valizle çıkıyor. Kameralar kapandıktan 50 dakika sonra saat 10.04’te ekibiyle otele gelen İmamoğlu da 1 saat 25 dakika süren toplantının ardından saat 11.29’da otelden ayrılıyor. İmamoğlu ile korumasının otelden ayrılışı arasında sadece 7 dakikalık süre var. İmamoğlu saat 11.29’da girişteki kameraya takılırken, koruması ise 11.36’da oteli terk ediyor. Üç kişinin eşlik ettiği İmamoğlu’nun yanındakilerden birinin sırtındaki çanta da dikkat çekiyor. Çanta ve korumanın elindeki 2 valizde de para olduğu iddia ediliyor.
KAMERALAR 4 GÜN KARARDI
Gizli toplantının gerçekleştiği otelde başka güne ait dikkat çeken görüntülere de ulaşıldı. Toplantıdan 4 gün öncesine yani 8 Ekim 2024 tarihine ait kayıtlarda da iki koruma saat 12.16’da bir masanın üstüne çıkıp, toplantının yapılacağı salonu gören kamerayı kapatıyor. İmamoğlu’nun korumalarının 8 Ekim’de kapattığı kameraların 4 gün boyunca devre dışı kaldığı belirtiliyor.