Kameralar bantlanıyor, gizli görüşmeler yapılıyordu: İmamoğlu'nun gittiği Le Meridien otelinin müdürü için gözaltı kararı

Yeni Şafak’ın dün yayınladığı 12 Ekim 2024 tarihli kayıtta, İmamoğlu’nun yolsuzluk soruşturmasında “örgüt yöneticisi” ve “para kasası” olarak anılan Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal’la yaptığı gizli toplantıdan 50 dakika önce otele gelen korumalarının, koridoru gören güvenlik kameralarını siyah bantla kapattığı görüntüler yer alıyordu.

Yeni Şafak’ın dün yayınladığı 12 Ekim 2024 tarihli kayıtta, İmamoğlu’nun yolsuzluk soruşturmasında “örgüt yöneticisi” ve “para kasası” olarak anılan Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal’la yaptığı gizli toplantıdan 50 dakika önce otele gelen korumalarının, koridoru gören güvenlik kameralarını siyah bantla kapattığı görüntüler yer alıyordu.

12 Ekim 2024’e ait yeni kayıtlarda kameraları bantlarken görüntülenen özel koruma, saat 11.36’da otelden 2 valizle çıkıyor. Kameralar kapandıktan 50 dakika sonra saat 10.04’te ekibiyle otele gelen İmamoğlu da 1 saat 25 dakika süren toplantının ardından saat 11.29’da otelden ayrılıyor. İmamoğlu ile korumasının otelden ayrılışı arasında sadece 7 dakikalık süre var. İmamoğlu saat 11.29’da girişteki kameraya takılırken, koruması ise 11.36’da oteli terk ediyor. Üç kişinin eşlik ettiği İmamoğlu’nun yanındakilerden birinin sırtındaki çanta da dikkat çekiyor. Çanta ve korumanın elindeki 2 valizde de para olduğu iddia ediliyor.