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Kayıp aranıyor: Antakya sokakları ilanlar ile doldu

Antakya sokaklarındaki direkler ve duvarlar, deprem sonrası yakınlarına ulaşamayanların kayıp ilanlarıyla dolu. İlanlardan birinde, Hüseyin ve Fethiye Çepni çiftine ait fotoğraf ve “Nerede olduklarına dair hiçbir bilgi bulunmuyor. Lütfen yayalım, bir an önce ulaşalım” ifadeleri yer alıyor.

04:00 . 2/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Antakya sokaklarındaki direkler ve duvarlar, deprem sonrası yakınlarına ulaşamayanların ‘kayıp ilanları’ ile dolu.

Antakya sokaklarındaki direkler ve duvarlar, deprem sonrası yakınlarına ulaşamayanların ‘kayıp ilanları’ ile dolu.

Depremin en çok yıkım ve can kaybına neden olduğu şehirlerden Antakya’da yaşayanlar, kentin çeşitli noktalarına astıkları fotoğraflı ilanlarla yakınlarını arıyor. Kent meydanında, bir kısmı depremde zarar görmüş Atatürk büstü ve çevresindeki ışıklandırma direklerinde de kayıp ilanları bulunuyor. Antakya meydanındaki Atatürk büstünün kaidesindeki Hüseyin-Fethiye Çepni çiftine ait fotoğraflı ilanda, 59 yaşındaki çiftin, depremin olduğu 6 Şubat’tan beri kayıp oldukları belirtildi. Üzerinde yakınlarına ait isim ve iletişim numaraları olan ilanda, ‘Nerede olduklarına dair hiçbir bilgi bulunmuyor. Lütfen yayalım, bir an önce ulaşalım’ ifadeleri yer aldı.

KİMİ ÇOCUK KİMİ 59 YAŞINDA

Büst kaidesindeki başka kayıp ilanı ise Muhsin Sedat Kaya’ya (38) ilişkin. Macro Center’ın önündeki ilk yardım çadırında üst üste 2 gün pansuman yapıldığı kaydedilen Kaya’nın yüzünün yaralı, ayağına demir parçası saplandığı, başına darbe aldığı ve şok etkisinde olduğunun bilindiği kaydedildi. Kayıp ilanları arasında, Çağdaş Yıldız adlı çocuğa dair ilan da bulunuyor.

Defne ilçesi Sümerler Mahallesi Dere Sokak No 9’daki Cem Apartmanı’nda kaybolduğu belirtilen Yıldız’ı görenlerin iletişime geçmeleri isteniyor. Diğer ilan ise Necla İşler (59) adlı kişiye ait. Defne ilçesinden olduğu belirtilen İşler’in kayıp ilanında şu bilgiler yer aldı: “Sümerler, Akdeniz, Armutlu, Çekmece, Turunçlu mahallerindeki yemek ve diğer insani yardımların sunulduğu yerlerde gıda, tuvalet ve ısınma gibi ihtiyaçlarını karşılamak için birçok defa görülmüş. Sabit bir noktada kalmadığı, söz konusu yerlerde dolaştığı tahmin ediliyor. Enkazdan çıktığı için travma geçiriyor olması çok muhtemel.”


Bakanlıktan deprem bölgesindeki kayıp çocuklarla ilgili açıklama: 'Organ mafyasının eline düştü’ iddiaları yalanlandı
Bakanlıktan deprem bölgesindeki kayıp çocuklarla ilgili açıklama: 'Organ mafyasının eline düştü’ iddiaları yalanlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, deprem bölgesindeki kayıp çocukların organ mafyasının eline düştüğüyle ilgili iddiaları yalanladı. 'Bu millet çocuklarına sahip çıkar' diyen Yanık, "Yoğun bakımda olup kimliği tespit edilemeyen çocuklarımız var. Kimliği tespit edilmeyen çocuklarımızı tespit ettikten sonra ailenin ihbarlarını değerlendirdikten sonra kolluk gücü devreye girer. Kimliği tespit edilemeyen çocuklarımızın doğrudan kimliği tespit çalışmalarına devam ediyoruz. Bu millet çocuklarına sahip çıkar. Dolayısıyla süreç devam ederken ‘ çocuklar organ mafyasının eline düştü’ bu konuyla Bakanlığa gelen bir tek ihbar yok. Bunu kasten yapan arkadaşlarımız var. Bunun farkındayız" ifadelerini kullandı.

#Antakya
#Deprem
#Kayıp
#İlan
1 saat önce
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Kayıp aranıyor: Antakya sokakları ilanlar ile doldu
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