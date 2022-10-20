Kendine güveniyorsan çık karşıma: ABD ziyaretinin karanlık tarafları var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na “Cumhurbaşkanı adayı” olması yönünde çağrı yapan Erdoğan, “Hodri meydan, gücün yetiyorsa, yüreğin varsa seçimlerde çık karşımıza” diye konuştu. Erdoğan, yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun seçime aylar kaldığı bir dönemde ABD'ye gittiğini anımsattı.

GEZİNİN KARANLIK YANLARI VAR

Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretinin bir de bilinmeyen, karanlık tarafı olduğunu ifade eden Erdoğan, "O şaibeli kısmının hesabını sormak, bu zatı Amerika'ya gönderen partisine düşer. Yine bu zatın ABD'de görüştüğü FETÖ iltisaklı kişi ve kurumlarla ilgili bir muhasebeyi yapmak da 6'lı masadaki ortaklarının görevidir diye düşünüyorum." dedi.

TÜRKEVİ ONUN BÜTÜN FİYAKASINI SİLER SÜPÜRÜR

Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretinde vermediği görüntüler de olduğunu belirten Erdoğan, şöyle konuştu: "Tabii, bir de vermediği görüntüler var. Düşünebiliyor musunuz, New York'a kadar gideceksin TURKEN Vakfı'nın yurt inşaatının önünde hezeyanlar savururken, hemen yakınındaki ülkemizin gurur abidesi olan Türkevi'ni ziyaret etme ihtiyacı duymayacaksın. Sen nasıl bu ülkenin ana muhalefetisin? Niye? Yapamaz. Çünkü oradaki Türkevi'ne gittiği anda, Türkevi onun bütün fiyakasını siler süpürür, atar. TURKEN Foundation'ın oradaki yaptırdığı binayla ilgili benim çocuklarıma laf atıyor. Benim çocuklarım o binayı yaptırmışlar, oğlum yaptırmış filan. Attığın bütün bu yalanlarda, açtığım davaların hepsini de kazandım, kazanıyorum. Bununla ilgili de davayı avukatlarım açacaklar. Akşam yalan, sabah yalan. Hayatın böyle."

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KORKMA ADAY OL GÜVENCEN BİZİZ

Eser ve hizmet siyasetinin, 2023'te bir kez daha yalan ve iftira siyasetine galebe çalacağını dile getiren Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na şu çağrıyı yaptı: "Madem kendine bu kadar güveniyorsun, madem siyaset tarzının doğruluğundan bu kadar eminsin, madem ülkenin ve milletin geleceğinde sorumluluk almak istiyorsan, öyleyse hodri meydan. Gücün yetiyorsa, yüreğin varsa, kendi özgür iradenle hareket edebiliyorsan seçimlerde çık karşımıza, birikimlerimizi, vizyonlarımızı, programlarımızı, projelerimizi, heyecanlarımızı yarıştıralım. Bırakalım kararı milletimiz versin. Yok eğer aday olmak istiyor ama birilerinin şantajına, baskısına, telkinine, tehdidine maruz kalarak bunu ilan edemiyorsan da korkma. AK Parti'nin ülkemizde 20 yılda sağladığı huzur, adalet, hak, hukuk, özgürlük iklimi, her bir vatandaşımız gibi senin de en büyük güvencendir. Hayallerinle arana engel koyanlar kimlerse söyle, onlara karşı omuz omuza birlikte mücadele edelim. Gerekiyorsa altılı masadaki görünen ortaklarını da masanın altındaki ve kapının gerisindeki görünmeyen ortaklarını da birlikte ikna edelim."

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Refah kaybını telafi edeceğiz

2023 bütçesinin AK Parti hükümetlerinin 21’inci, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin de 5’inci bütçesi olduğunu aktaran Erdoğan, “Bütçemizi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla ülkemizi büyütme esasına dayanan ekonomi programımıza uygun şekilde hazırladık.” diye konuştu. Bütçe açığını küresel salgın ve savaş şartlarının getirdiği zorluklara rağmen yüzde 3,5 hedefinin altında tutabileceklerini anlatan Erdoğan, şöyle devam etti: “Geçtiğimiz yıl sonuna doğru döviz kuru üzerinden ekonomimize kurulan tuzağı aldığımız tedbirlerle bozmuştuk. Bu arada yükselen enflasyon sebebiyle özellikle sabit gelirli vatandaşlarımızın yaşadığı refah kaybını telafi etmekte kararlıyız. Ocak ve temmuz ayında yaptığımız iyileştirmelerle bu konuda mesafe katettik, şimdi önümüzdeki yılbaşında yeni bütçemizle birlikte daha ileri adımlar atarak telafi sözümüzü yerine getirmeyi sürdüreceğiz.”

Muhafazakâr devrimciyim

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayını açıklamadığına işaret eden Erdoğan, şunları söyledi: “Şu hale bakar mısınız? Sorsanız Türkiye’yi yönetmeye talipler ama seçim tarihine neredeyse 7 ay kalmış, daha ortada cumhurbaşkanı adayları yok. Bugün cumhurbaşkanı adayını açıklama cesaretini sergileyemeyenlerin, küresel ekonomik krizin giderek daha da sertleşecek fırtınasından ülkemizi nasıl sağ salim çıkartacaklarını doğrusu merak ediyoruz. Kürsüye çıkıyor, ‘Ya benimle olun, ya önümden çekilin.’ diyor, efeleniyor. Milletin huzuruna çıkıp açıkça ‘Cumhurbaşkanı adayıyım.’ deme delikanlılığını gösteremeyenlerin, ülkenin hangi meselesinin çözümünde devrimci bir yaklaşımla reform yapabileceğini doğrusu merak ediyoruz. Bay Kemal, senin nasıl bir devrimci olduğunu bilmiyorum ama ben muhafazakar bir devrimciyim.”

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Çelebi’nin rozetini taktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması öncesi AK Parti’ye katılan Mehmet Ali Çelebi’ye rozetini taktı. Çelebi, “Sayın Cumhurbaşkanım siz 15 Temmuz gecesi direnmeseydiniz, bugün ben, kumpaslarda yargılanan komutanlarımız, kardeşlerimiz ve Türkiye’nin önde gelen binlerce ismi o gece aileleriyle birlikte katledilmişti. Cumhurbaşkanım, bu millete cellat olan FETÖ zombi teşkilatına karşı mücadelenizde yanınızdayım” dedi. CHP İzmir milletvekili olarak Meclis’e giren ancak daha sonra istifa ederek geçtiği Memleket Partisi’nden de ayrılan Mehmet Ali Çelebi, AK Parti’ye katılacağını açıklamıştı.

Bartın’da ihmali olanın gözünün yaşına bakmayız

Bartın’daki maden kazasıyla ilgili de konuşan Erdoğan şunları kaydetti: “Tüm madenlerimiz gibi burası da yılda en az 4 defa denetlenerek eksikler tespit edilmekte, ikazlar yapılmakta, gerekirse müeyyideler uygulanmaktadır. Patlamayla ilgili kesin rapor çıkana kadar söylenen her şey spekülasyondan ibaret kalacaktır. Amasra’daki maden kazası, yürütmesiyle, yasamasıyla, yargısıyla devletin tüm kurumları tarafından takip edilecek. Hiçbir meselenin karanlıkta, hiçbir ihmalin cezasız kalmaması temin edilecektir Kaza raporlarının çıkmasıyla birlikte ihmali görülen hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmayacağından da milletimiz emin olsun. Bay Kemal ve avanesi, ben kaza ve kadere iman etmiş bir insanım ve böyle yürüyorum. Bu bizim imanımızın gereğidir. Sende o yoksa bilmem.”

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Doğal gazda Putin’le hemfikiriz

Avrupa’nın doğal gaz temini konusunda yaşadığı sıkıntıya değinen Erdoğan, Türkiye’nin böyle bir sorunu olmadığını belirtti. Türkiye’nin doğal gazda da bir hat olacağını dile getiren Erdoğan, “Son görüşmemizde Sayın Putin ile bu noktada hemfikir olduk ve Rusya’dan gelen Türk gazıyla burada bir hat oluşturacağız. Kendi ifadesiyle onu da dünyaya açıkladı; ‘Avrupa, doğal gazını Türkiye’den temin edebilir.’ dedi.” açıklamasını yaptı.

Zelenski ve Tebbun ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ve Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile telefonda görüştü. Zelenski ile Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede Erdoğan, savaşın müzakereler yoluyla sona erdirilmesi için gereken her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tebbun ile görüşmesinde de enerji sektöründeki, özellikle de doğal gaz konusundaki iş birliğinin artırılmasını istedi.

Muhtarların ödenekleri kesilmeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısının ardından Akay Caddesi'nde 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle düzenlenen Muhtarlar Evi Açılışı ve 100 Muhtar Hizmet Binası Temel Atma Töreni'nde konuştu. Muhtarlar Günü vesilesiyle bazı yeni müjdeleri paylaşmak istediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: “Kadın muhtarlarımızın doğum ve analık izinlerine ilişkin yasal düzenleme hazırlıklarımızda son aşamaya geldik.

MÜJDELERİ AÇIKLADI

İnşallah yakında hazırladığımız teklifi Meclis’imizin takdirine sunacağız. Bu düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte kadın muhtarlarımızın yanı sıra tüm muhtarlarımızın izin, hastalık veya başka sebeplerle görev başında bulunamadıkları zamanlarda ödenekleri kesilmeyecek. Muhtarlık binalarının elektrik faturalarının, ticari abone tarifesi yerine konut tarifesinden düzenlenmesi uygulamasını da başlatıyoruz.”

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