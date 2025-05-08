Kılıçdaroğlu CHP'nin 'şaibeli kurultay' soruşturmasında ifade verecek

CHP'nin kurultay sürecindeki en yetkili ismi olan eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Başsavcılık, Kılıçdaroğlu'nu "mağdur" sıfatıyla ifadeye çağırdı.
Soruşturmanın kritik isimlerinden biri, CHP'nin kurultay sürecindeki en yetkili ismi olan eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Başsavcılık, Kılıçdaroğlu'nu "mağdur" sıfatıyla ifadeye çağırdı.
CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin yürütülen "şaibeli seçim" soruşturmasında kritik bir gelişme yaşandı.
Kurultayda "para karşılığı oy" iddiası siyaseti sarsıyor
Kurultayda "para karşılığı oy" iddiası siyaseti sarsıyor
nkara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu "mağdur" sıfatıyla ifadeye çağırdı.
Kurultayın iptali için açılan davalar ve savcılık soruşturmasıyla siyasi tansiyon yeniden yükseldi.
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