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Kılıçdaroğlu CHP'nin 'şaibeli kurultay' soruşturmasında ifade verecek

Kılıçdaroğlu CHP'nin 'şaibeli kurultay' soruşturmasında ifade verecek

Oğuzhan Ürüşan
16:358/05/2025, Perşembe
G: 8/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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CHP'nin kurultay sürecindeki en yetkili ismi olan eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Başsavcılık, Kılıçdaroğlu'nu "mağdur" sıfatıyla ifadeye çağırdı.
CHP'nin kurultay sürecindeki en yetkili ismi olan eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Başsavcılık, Kılıçdaroğlu'nu "mağdur" sıfatıyla ifadeye çağırdı.

Soruşturmanın kritik isimlerinden biri, CHP'nin kurultay sürecindeki en yetkili ismi olan eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Başsavcılık, Kılıçdaroğlu'nu "mağdur" sıfatıyla ifadeye çağırdı.

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin yürütülen "şaibeli seçim" soruşturmasında kritik bir gelişme yaşandı.


Kurultayda "para karşılığı oy" iddiası siyaseti sarsıyor

nkara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu "mağdur" sıfatıyla ifadeye çağırdı.

Kurultayın iptali için açılan davalar ve savcılık soruşturmasıyla siyasi tansiyon yeniden yükseldi.



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