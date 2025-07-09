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Kırklareli'nde ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

Kırklareli'nde ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

16:449/07/2025, Çarşamba
AA
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Kırklareli'nde tarım arazisinden ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor
Kırklareli'nde tarım arazisinden ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

Kırklareli'nin Yündalan köyünde anızdan başlaan yangın ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine Kırklareli ve Edirne orman işletme müdürlükleri ekipleri ile çok sayıda itfaiye personeli bölgeye yönlendirildi.Tarım arazisi, ormanlık alan ve köydeki iki katlı bir evde devam eden yangına müdahale ediliyor.

Kırklareli'nin Yündalan köyünde yeni hasat edilmiş buğday tarlası anızında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.


Yangın rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine Kırklareli ve Edirne orman işletme müdürlükleri ekipleri ile çok sayıda itfaiye personeli bölgeye yönlendirildi.


Tarım arazisi, ormanlık alan ve köydeki iki katlı bir evde devam eden yangına müdahale ediliyor.



#Kırklareli
#orman yangını
#Yündalan köyü
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