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Kastamonu'da tarım arazisinde başlayan yangın ormana sıçradı

Kastamonu'da tarım arazisinde başlayan yangın ormana sıçradı

16:239/07/2025, Çarşamba
AA
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Kastamonu'da tarım arazisinde başlayan yangın ormana sıçradı
Kastamonu'da tarım arazisinde başlayan yangın ormana sıçradı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangın ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Taşköprü ve Hanönü belediyeleri itfaiye ekipleri sevk edildi. Helikopter desteğiyle ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.


İlçeye bağlı Örhenli köyünde tarım arazisinde balya makinesinden çıkan kıvılcım nedeniyle saplar tutuştu. Rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayılan yangın, tarım arazisinden ormanlık alana sıçradı.


İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Taşköprü ve Hanönü belediyeleri itfaiye ekipleri sevk edildi.


Helikopter desteğiyle ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.



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