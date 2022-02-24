Gündem Kızılay hayvanlara da yardım edecek Afetlerden etkilenen hayvanların tedavisi için protokol imzalandı
İSTANBUL

Kızılay hayvanlara da yardım edecek: Afetlerden etkilenen hayvanların tedavisi için protokol imzalandı

Türk Kızılay'ı bundan sonra meydana gelmesi muhtemel afetlerde, hayvanlara ilk yardımda bulunulması için Türk Veteriner Hekimleri Birliği’yle bir protokol imzaladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Kızılay hayvanlara da yardım edecek: Afetlerden etkilenen hayvanların tedavisi için protokol imzalandı
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Orman yangınları, geçtiğimiz temmuz ayında insanların canını tehdit ettiği gibi binlerce hayvanın da hayatını olumsuz etkiledi. Afetzedelerin ihtiyacını karşılayan Türk Kızılay'ı, aynı zamanda yangından etkilenen hayvanların da yaralarını sardı. 100’e yakın hayvan gönüllü veterinerler tarafından iyileştirildi.

93 GÖNÜLLÜ VETERİNER

Afet sırasında kendiliğinden ortaya çıkan bu yardımlaşma protokole bağlandı. Türk Kızılay'ı bundan sonra meydana gelmesi muhtemel afetlerde, hayvanlara ilk yardımda bulunulması için Türk Veteriner Hekimleri Birliği’yle bir protokol imzaladı.

Son iki yıldır yaşanan yangın ve sellerden etkilenen hayvanlara yardım etmek için sahada 22 veterinerin Kızılay için çalıştığını ve 93 veteriner hekimin de gönüllü olduğunu ifade eden Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, “Bu konuda bir ihtiyacı fark ettik. Afetten etkilenen hayvanların sağlığı gibi durumlarda veteriner hekim ile veterinerlik fakültesi öğrencilerini afet bölgesine görevlendirmek için Türk Veteriner Hekimleri Birliği’yle iş birliğine imza attık.” dedi.

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