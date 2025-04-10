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KKTC Başbakanı Üstel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile ortak basın toplantısında konuştu

KKTC Başbakanı Üstel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile ortak basın toplantısında konuştu

12:5210/04/2025, Perşembe
AA
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye'nin desteğiyle birçok alanda proje ve yatırımlar gerçekleştirdiklerini belirterek, "Türkiye ile KKTC arasındaki kardeşlik, sarsılmaz bir temel üzerinde güçleniyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile KKTC Başbakanı Üstel, Ercan Havalimanı VIP Salonu'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Üstel, iki hafta önce Türkiye'de imzaladıkları İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması ile 21 milyar liralık kaynak sağlandığını dile getirerek, bu kaynakla ülkenin refah seviyesinin yükseleceğini, başta sağlık ve ulaştırma alanları olmak üzere birçok projenin tamamlanacağını söyledi.

Üstel, sağlık alanında önemli projelerin gerçekleştirileceğini belirterek, başkent Lefkoşa'da yeni hastanenin inşasına başlanacağı, Girne Hastanesinin de tamamlanarak bu yıl hizmete alınacağı bilgisini verdi.


Başbakan Üstel, Türkiye'nin desteğiyle birçok alanda proje ve yatırımlar gerçekleştirdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Türkiye ile KKTC arasındaki kardeşlik sarsılmaz bir temel üzerinde güçleniyor. Karşılıklı sevgi, saygı ve işbirliği ile yürüyen ilişkilerimiz, bize büyük bir sinerji kazandırıyor. Bu sinerji sayesinde halkımızın refahı artıyor. Ülkemizin altyapısı güçleniyor. Yeni yatırımlar ve projeler ile KKTC büyüyor. 2025, büyük projelerin tamamlandığı, halkımızın refah seviyesinin yükseldiği ve kalkınma hamlelerinin hız kazandığı bir yıl olacak."

Ulaştırma alanında KKTC'nin ihtiyacı olan yol projelerine de değinen Üstel, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu, Karpaz Yolu, Çatalköy-Girne Yolu ve Değirmenlik-Girne Dağ Yolu'nun bu yıl hizmete alınmasını hedeflediklerini vurguladı.


Üstel, bugün Yüksek Mahkeme binasının temelini atacaklarını ve yeni cumhurbaşkanlığı ile meclis binalarının çok yakında açılışının yapılacağını ifade ederek, her iki binanın da devletin kökleşmesini simgeleyen anıtsal yapılar olduğunu sözlerine ekledi.



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