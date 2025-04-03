Fanatik Rum'lardan KKTC topraklarında provokasyon

15 kişilik siyah giyimli fanatik Rum grup, EOKA lehine sloganlar attı, KKTC'li sivillere hakaret etti. Grup daha sonra bölgeden kaçarak uzaklaştı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Rum Kesimi Yöneticisi ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Tatar, Rum Kesimi Yöneticisi ile bir araya geldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetici Nikos Hristodulidis ara bölgede bir araya geldi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Rum kesiminde fanatik bir grubun EOKA lehine attığı sloganlara ve kışkırtmalara da cevap verdi.

Yapılanları kınadı, Kıbrıs Türklerinin barış yanlısı duruşunu bir kez daha yineledi:

Yapılanları kınadı, Kıbrıs Türklerinin barış yanlısı duruşunu bir kez daha yineledi:

"Biz her zaman komşuluk ilişkilerinde iki tarafın, iki halkın yan yana yaşayabilmesi için iyi niyetimizi ortaya koyuyoruz"