KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, İçişleri Bakanı Yerlikaya'yı kabul etti

Tatar, resmi temaslarda bulunmak üzere KKTC'ye gelen Bakan Yerlikaya'yı Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde kabul etti.

Kabulde, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz da hazır bulundu.





KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY), daha önce de ülkesindeki turizmi ve üniversite sektörünü hedef alan eylemlerde bulunduğunu hatırlatarak "Şimdi de mülk meselesini gündeme getiriyorlar. Rumlar uluslararası hukuka meydan okuyorlar." ifadelerini kullandı.





Tatar, GKRY'nin mülkiyet konusunda yaptığı tutuklamaların kanunsuz olduğunun altını çizerek şunları kaydetti:





"Huzurumuzu bozmak için bize büyük bir saldırı var. Bu saldırı karşısında bizlerin de burada bazı tedbirleri almamız gündemde. Bu konuda, sizlerle de işbirliği içerisinde bazı kararlar alacağız. Sizlerin desteğinin bizler için çok önemli ve değerli olduğunu düşünüyorum."





İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yeni hizmet binalarının yer aldığı Cumhuriyet Yerleşkesi'nin, Kuzey Kıbrıs Tüm Cumhuriyeti'ne çok yakıştığını belirterek hayırlı olması dileğinde bulundu.





Konuşmasında düzensiz göç konusuna değinen Bakan Yerlikaya, Türkiye’nin düzensiz göçle ilgili çekim gücü olmaktan çıktığının altını çizerek "Yani göçe hedef ülke olmaktan, transit rota olmaktan çıktık. Bütün göstergeler onu gösteriyor ama bütün dünya devletlerinin de arzu ettiği gibi düzenli göçte çekim gücü olmak istiyoruz. Yani daha fazla turist, daha fazla uluslararası öğrenci, daha fazla sağlık, yatırım veya gelen ziyaretçiyle ilgili çok iyi noktaya doğru gidiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.​​​​​​​





Yerlikaya, KKTC’de açılacak Göç Yönetim Merkezi'nin düzensiz göçle mücadelede hayırlı işler yapılacağına inandıklarını sözlerine ekledi.



