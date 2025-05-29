Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'un Fethi 572'nci Yılı Kutlamaları Millet Bahçeleri Açılışı programında yaptığı konuşmada, “Her biri titiz bir çalışmanın, yoğun bir gayretin ürünü olan dört yeni millet bahçemizi göz bebeğimiz İstanbul'a kazandırıyoruz. Beykoz, Arnavutköy, Kağıthane ve Sultangazi - Cebeci Millet Bahçelerimiz, İstanbul için, ülkemiz, milletimiz için şimdiden hayırlı uğurlu olsun" dedi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapısı çalınan ülke haline geldik Gündem / Politika





Erdoğan açıklamalarına şu şekilde devam etti;

'4 YENİ MİLLET BAHÇESİNİ İSTANBUL'A KAZANDIRIYORUZ'

Aziz İstanbullular sizleri hürmetle selamlıyorum. Bu muazzam şehirde sizlerle bir arada olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Türkiye'nin dört bir yanındaki kardeşlerimize buradan muhabbetlerimi iletiyorum. Gözlerinin pırıltısında güven ve huzur bulduğum gençleri sevgiyle selamlıyorum. Fethe sahip çıktığınız için her birinizi tebrik ediyorum.





Biliyorsunuz dün Karabağ'daydık. İlham kardeşim ve Şahbaz kardeşimle dayanışmamızı bir kez daha tüm dünyaya gösterdik.

İstanbul'a her gelişimizde kalbimizi bir ferahlık kaplıyor. Genç kardeşlerimizle her buluşmamız bize enerji veriyor. Bu güzel tablo için her birinize teşekkür ediyorum. Bu aziz şehrin tüm sokaklarıyla yeni elbiselerini giydiği bu güzel günde sizlerle bir aradayız. Birazdan yapımı tamamlanan millet bahçelerinin açılışını canlı bağlantılarla gerçekleştireceğiz. 4 yeni millet bahçesini İstanbul'a kazandırıyoruz. İstanbul için şimdiden hayırlı uğurlu olsun.





Çevre Bakanımız Murat Kurum kardeşim ve TOKİ ailemiz başta olmak üzere bu yatırımlarda emeği olan her bir kardeşimi kutluyorum. Rabbim bizleri İstanbul'la birlikte tüm Türkiye'ye aşkla hizmet yolundan ayırmasın diyorum.

'İSTANBUL'UN FETHİ HER ŞEYDEN ÖNCE BİLGİNİN AZMİN VE İNANCIN ZAFERİDİR'

İstanbul'un Fethi'nin 572. yıl dönümünü idrak ediyoruz. 1453'te muzaffer bir komutan inanmış ve hedefe kilitlenmiş bir orduyla birlikte İstanbul'u fethetti. Fatih Sultan Mehmet Han ve ordusunu rahmetle yad ediyorum. Allah onu fetheden askerden, komutandan razı olsun. İstanbul'un Fethi her şeyden önce bilginin azmin ve inancın zaferidir. Tahta ge.er geçmez Fatih hummalı bir çalışmaya girişti, aşılmaz denilen İstanbul surlarını aşmak için yeni toplar döktürdü. Topları önce Edirne'de denedi sonra İstanbul'a taşıdı. Gemileri karadan yürüten Fatih müjdelenmiş bir fethi adım adım inşa etmişti. Şahi adı verilen bu yeni toplar kuşatmanın seyri değişmişti. 29 Mayıs'a gelindiğinde İstanbul artık ebediyen bizimdir.

'OSMAN GAZİ GEMİMİZİ UĞURLADIK'

İHA'larımızla SİHA'larımızla insansız denizaltı araçlarımız ve daha nice teknolojiyle bugünün savaş konseptini değiştirmeye devam ediyoruz. Az önce Karadeniz'e Osmangazi gemimizi uğurladık. Denizaltında araştırmalarını yapıp oralardan doğal gaz çıkaracak. Doğal gazla milletimizi rahatlayacağız. Yıllarca başkalarının kapısında bekletildiğimiz savunma sanayii alanında, artık kapısı çalınan ülke haline geldik.





Bugün Beykoz Millet Bahçemizle birlikte 4 yeni millet bahçemizi hizmete açıyoruz. Çok geniş bir yeşil alanı şehrimize kazandırıyoruz. İş ola millete hizmet ola.





Son yolsuzluk soruşturmasında gördük ki, muhalefetin en çok sevdiği yeşil Benjamin Franklin yeşili. Mavide de en çok euro mavisini tercih ediyorlar. Ne diyelim onlarda sahte ve sanal güzellik koşmak yerine gerçek güzelliklerle tanışırlar. Boğaz'ın mavisini Beykoz'un yeşilini bu şehrin hakiki güzelliğini sevmeyi onlar da öğrenirler.

'FATİH'İN RUHUNU SİZLER İÇİN YAŞATACAĞIZ'

TEKNOFEST gençliği ecdanın izinde ufuklar açıyor. Biz artık sizlerin zamanının misafiriyiz. Türkiye Yüzyılı'nı inşallah sizler inşa edeceksiniz. TEKNOFEST gençliğine güveniyorum. Türkiye'yi asırlık hayalleriyle buluşturacaksınız.



