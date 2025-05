Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapısı çalınan ülke haline geldik

Aziz İstanbullular sizleri hürmetle selamlıyorum. Bu muazzam şehirde sizlerle bir arada olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Türkiye'nin dört bir yanındaki kardeşlerimize buradan muhabbetlerimi iletiyorum. Gözlerinin pırıltısında güven ve huzur bulduğum gençleri sevgiyle selamlıyorum. Fethe sahip çıktığınız için her birinizi tebrik ediyorum.

İstanbul'a her gelişimizde kalbimizi bir ferahlık kaplıyor. Genç kardeşlerimizle her buluşmamız bize enerji veriyor. Bu güzel tablo için her birinize teşekkür ediyorum. Bu aziz şehrin tüm sokaklarıyla yeni elbiselerini giydiği bu güzel günde sizlerle bir aradayız. Birazdan yapımı tamamlanan millet bahçelerinin açılışını canlı bağlantılarla gerçekleştireceğiz. 4 yeni millet bahçesini İstanbul'a kazandırıyoruz. İstanbul için şimdiden hayırlı uğurlu olsun.