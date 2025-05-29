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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Galatasaray'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Galatasaray'ı kabul etti

15:5529/05/2025, Perşembe
AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray futbol takımı oyuncularını ve teknik heyeti, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray futbol takımı oyuncularını ve teknik heyeti, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğa ulaşan Galatasaray futbol takımı oyuncularını ve teknik heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu şampiyonu Galatasaray'ın heyetini Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.


Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, futbolcular ve teknik heyetle tek tek tokalaşan Erdoğan, Süper Lig'deki 25. şampiyonluğunu elde eden sarı-kırmızılı ekibi tebrik etti.


Futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a forma hediye ettiği kabulde, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray futbol takımı oyuncularını ve teknik heyeti, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Kabulde, Victor Osimhen (solda) de yer aldı.
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