Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Galatasaray'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu şampiyonu Galatasaray'ın heyetini Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, futbolcular ve teknik heyetle tek tek tokalaşan Erdoğan, Süper Lig'deki 25. şampiyonluğunu elde eden sarı-kırmızılı ekibi tebrik etti.