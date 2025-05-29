Cumhurbaşkanı Erdoğan, HSK'ya dört yeni üye atadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakimler ve Savcılar Kurulu'na üçü adli, biri idari yargıdan olmak üzere dört yeni isim atadı. Atamalar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) dört yeni üye atadı.
29 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2025/206 sayılı karara göre atamalar, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 159. maddesi ve 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Kurulu Kanunu'nun 18. maddesi uyarınca yapıldı.
-Serdar Ateş – Adli Yargı Hakim ve Savcıları arasından
-Turan Kuloğlu – Adli Yargı Hakim ve Savcıları arasından
-Sait Özdemir – Adli Yargı Hakim ve Savcıları arasından
-Bülent Küfüdür – İdari Yargı Hakim ve Savcıları arasından
Kararın 28 Mayıs 2025 tarihinde alındığı ve aynı tarihle yürürlüğe girdiği belirtildi.