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Kocaeli'de kamyon ve tır çarpıştı: Tırın sürücüsü yaralı olarak kurtulurken kamyon şoförü kaçtı

Kocaeli'de kamyon ve tır çarpıştı: Tırın sürücüsü yaralı olarak kurtulurken kamyon şoförü kaçtı

16:561/07/2025, Salı
DHA
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Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kamyon ile çarpışan TIR'ın şoförü H.E. (22), yaralandı.

Kocaeli Sapanca Yolu Caddesi'nde Suadiye mevkisine giden H.E. idaresindeki TIR, aynı yönde ilerleyen sürücüsünün ismi ve plakası belirlenemeyen kamyon ile çarpıştı. H.E., TIR'ın kabininde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan H.E., sağlık ekiplerine teslim edildi. H.E. ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan H.E.'nin sağlık durumun iyi olduğu bildirildi.


Öte yandan, kazanın ardından yoluna devam eden kamyon şoförünün yakalanması için çalışma başlatıldı.






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