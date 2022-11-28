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SAMSUN

Köpeğin tetiğe dokunması sonucu vurulan avcı hayatını kaybetti

Samsun’un Alaçam ilçesinde avda, köpeğin patisinin arkadaşının tüfeğinin tetiğine dokunması sonucu vurularak hayatını kaybeden genç, gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

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Haber Merkezi İHA
Köpeğin tetiğe dokunması sonucu vurulan avcı hayatını kaybetti
Köpeğin tetiğe dokunması sonucu vurulan avcı hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 4 arkadaşıyla birlikte Kızlan Yaylası’na ava giden Özgür Gevrekoğlu (32), av merasını değiştirmek için araçlarının yanına geldiler.

Burada arkadaşı K.G., Özgür Gevrekoğlu’nun köpeğini aracın bagajına koymak için eğilip kucağına alırken köpeğin patisi K.G’nin omuzundaki tüfeğin tetiğine dokunması sonucu ateş aldı.

Ateş alan tüfekten çıkan saçmalar yanında bulunan Özgür Gevrekoğlu’nun boynuna isabet etti. Olay yerinde hayatını kaybeden Özgür Gevrekoğlu, bugün Alaçam’ın Kışlakonak Mahallesi Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Olay sonrası gözaltına alınan arkadaşı K.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği Alaçam Adliyesi’nde Sulh Ceza Hakimliği’nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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