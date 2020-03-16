Gündem Koronavirüs diplomatik teamülleri değiştirdi
POLİTİKA

Koronavirüs diplomatik teamülleri değiştirdi

Koronavirüsün küresel salgın haline dönüşmesi, diplomaside uygulanan teamülleri de değiştirdi. Liderler muhatapları ile selamlaşma stilini değiştirirken, zirveler de online mecralar üzerinden yürütülmeye başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın virüse karşı önlem olarak uyguladığı “Eyvallah” selamlaşması da popülerlik kazandı. Avrupa Birliği’ne üye 27 ülke ise ilk online liderler zirvesini yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Erdoğan'dan 'eyvallah' selamı
Erdoğan'dan 'eyvallah' selamı

Küresel nitelik kazanan koronavirüs salgını diplomatik ilişkilerde birçok teamülü yıktı. Liderler tokalaşma yerine farklı selamlaşma yöntemlerini kullanmaya başladı. Devletlerarası birçok zirvede online mecralar devreye alındı. Koronavirüs (Kovid-19) salgınının diplomatik ilişkilerde birçok teamülü yıktığı belirtilirken, liderlerin tokalaşmadan selamlaşma yöntemini denediği, dünyanın bu yeni süreci, online iletişim üzerinden, fiziksel temasa gerek kalmadan sürdüreceği, dijital iletişim araçlarıyla diplomasinin devreye alındığı görüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta başı Brüksel ziyaretinde hayata geçirdiği ve kamuoyu tarafından "Eyvallah" selamı olarak nitelenen selamlaşma yöntemi yaygınlaşırken, devlet başkanları muhatapları ile gerçekleştirecekleri zirveleri yüzyüze yerine online mecralar üzerinden gerçekleştirmeyi tercih ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, FIFA Başkanı Gianni Infantino’yu “Eyvallah” selamlaşması ile karşıladı.

Eyvallah ile değişen selamlaşma

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen hafta başındaki Brüksel temaslarında başta NATO Genel Skereteri Jens Stoltenberg olmak üzere, AB yetkilileri ile tokalaşmak yerine elini göğsüne götürerek gerçekleştirdiği "Eyvallah" selamlaşması genel manada kabul gördü. Stoltenberg'in diğer ülkelerden misafirlerini de benzer bir selamlamayla karşıladığı dikkatlerden kaçmadı. AB Sağlık Komisyonu Temsilcisi Stella Kyriakides ile AB Kriz Yönetimi Temsilcisi Janez Lenarcic'in de Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn'ı "eyvallah" ile selamladığı görüntülere yansıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs önlemi: Heyetle tokalaşmadı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs önlemi: Heyetle tokalaşmadı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak 'TC-TUR' ile saat 15.00'te Belçika'nın başkenti Brüksel'e hareket etti. Erdoğan'ın Brüksel ziyareti öncesinde kendisini bekleyen heyetle tokalaşmaması da dikkat çekti. Erdoğan koronavirüs ile ilgili daha önce yaptığı uyarısında 'Tokalaşmak vesaire bunları bu ara yapmayalım, erteleyelim' ifadelerini kullanmıştı.


NAMASTE DE KULLANILDI

"Eyvallah"ın yanı sıra Hindistan'da halkın kullandığı ve iki elin birleştirilerek yapıldığı "Namaste" selamlaşması da dünya liderleri tarafından tercih edilmeye başlandı. Geçen hafta içi ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Veliaht Prensi Charles, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "namaste" ile muhataplarını karşıladığı görüldü. "Eyvallah" ve "Namaste" dışında liderlerin, başlarıyla veya dirsekleriyle selamlaşmayı da tercih ettiği görüldü.

Telekonferansla üçlü zirve

Ülke liderleri tokalaşma yerine farklı şekillerde selamlaştı.n

Selamlaşmalar dışında, liderlerin görüşme dinamiğinde de online mecralara geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde 17 Mart'ta İstanbul'da düzenlenmesi planlanan liderler zirvesi, yeni tip koronavirüsle mücadelede alınan tedbirler çerçevesinde telekonferans yoluyla yapılacağı açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in online yapacağı zirvede gündem başta İdlib olmak üzere Suriye, mülteciler ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri olacak.

AB’den ilk online zirve

Online zirve
  • Avrupa Birliği de 10 Mart günü koronavirüsle mücadele amacıyla 27 üye ülke devlet ve hükümet başkanı Brüksel’de değil online mecrada biraraya geldi. AB liderleri, İtalya’nın ülkenin tamamında karantina kararı almasının ardından biraya geldiği aynı zamanda ilk online zirvede virüsün yayılma durumu ve ekonomik etkilerine karşı alınacak tedbirler konuşuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs nedeniyle Stoltenberg ile tokalaşmadı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs nedeniyle Stoltenberg ile tokalaşmadı
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