Kurban kesmenin inceliklerini öğreniyorlar

Fatih Belediyesi ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğinde, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların bilinçli ve sağlıklı kurban kesimi yapabilmeleri amacıyla “Sertifikalı Kurban Kesim Elemanı Eğitimi” başlatıldı. İlk kez düzenlenen eğitim, Halk Eğitim Modülü üzerinden 3 gün boyunca verilecek. Katılımcılara güvenli kesim yöntemleri, dini hükümler, hijyen kuralları, hayvan refahı ve iş sağlığı gibi başlıklarda teorik ve pratik bilgiler aktarılacak. Eğitim sonunda başarılı olanlara, MEB onaylı resmi sertifika verilecek. Eğitime vatandaşların yanı sıra kasap yardımcıları ve et sektörü çalışanları da katılıyor. Eğitimde İl Müftülüğünden Vaiz Sadi Alper, kurbanın İslamiyet’teki yeri ve dini şartlarını anlatırken, Fatih Belediyesi’nden İş Güvenliği Uzmanı Çiğdem Cebiroğlu ile Veteriner Hekim Tayfun Nasuhbeyoğlu da kesim teknikleri, hijyen kuralları ve hayvan refahı ilkeleri hakkında bilgi veriyor.