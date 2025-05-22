Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kurban kesmenin inceliklerini öğreniyorlar

Kurban kesmenin inceliklerini öğreniyorlar

Saliha Engin
04:0022/05/2025, Perşembe
G: 22/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Eğitim sonunda başarılı olanlara, MEB onaylı resmi sertifika verilecek.
Eğitim sonunda başarılı olanlara, MEB onaylı resmi sertifika verilecek.

Fatih Belediyesi ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğinde, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların bilinçli ve sağlıklı kurban kesimi yapabilmeleri amacıyla “Sertifikalı Kurban Kesim Elemanı Eğitimi” başlatıldı. İlk kez düzenlenen eğitim, Halk Eğitim Modülü üzerinden 3 gün boyunca verilecek. Katılımcılara güvenli kesim yöntemleri, dini hükümler, hijyen kuralları, hayvan refahı ve iş sağlığı gibi başlıklarda teorik ve pratik bilgiler aktarılacak. Eğitim sonunda başarılı olanlara, MEB onaylı resmi sertifika verilecek. Eğitime vatandaşların yanı sıra kasap yardımcıları ve et sektörü çalışanları da katılıyor. Eğitimde İl Müftülüğünden Vaiz Sadi Alper, kurbanın İslamiyet’teki yeri ve dini şartlarını anlatırken, Fatih Belediyesi’nden İş Güvenliği Uzmanı Çiğdem Cebiroğlu ile Veteriner Hekim Tayfun Nasuhbeyoğlu da kesim teknikleri, hijyen kuralları ve hayvan refahı ilkeleri hakkında bilgi veriyor.


KURBANIMI KENDİM KESECEĞİM

Katılımcı öğretmen Gökhan Öksüz, “Bu tür eğitimler her bölgede verilmeli. Bu eğitimle artık kurbanımı kendim kesmeyi düşünüyorum” diye konuştu.


#Kurban Bayramı
#kesim
#Fatih Belediyesi
#Milli Eğitim Bakanlığı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Dünyada internetin en hızlı olduğu ülkeler listesi 2025: Türkiye kaçıncı sırada?