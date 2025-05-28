Kurbanlık hayvan sevkiyatlarına yönelik denetimler artırıldı

Hayvan refahı, sağlık kontrolleri ve belge denetimlerine odaklanan ekipler, özellikle sevk sırasında kurbanlıkların uygun şartlarda taşınıp taşınmadığını titizlikle inceliyor. Kurallara aykırı taşımacılığa karşı cezai işlemlerin uygulandığı kontrollerin bayram öncesinde yoğunlaşarak devam etmesi bekleniyor.

Yetkililer, vatandaşlara yalnızca veteriner sağlık raporu ve kulak küpesi bulunan hayvanları tercih etmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Yapılan açıklamada, hem halk sağlığının hem de hayvan refahının korunması için denetimlerin büyük önem taşıdığı vurgulandı.