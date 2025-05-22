Kuryelere yeni dönem: Artık "Tehlikeli Meslek" statüsündeler

Kuryelik mesleği artık resmen "tehlikeli iş kolu" kapsamında değerlendirilecek. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle, daha önce "az tehlikeli" sınıfta yer alan kuryelik faaliyeti, özellikle artan iş kazaları ve riskli çalışma koşulları gerekçesiyle "tehlikeli işler" kapsamına alındı.

Ancak düzenleme, emeklilikte yıpranma hakkı getirmiyor. Kurye çalışanları için prim gün sayısında herhangi bir değişiklik söz konusu değil.