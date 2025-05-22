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Kuryelere yeni dönem: Artık "Tehlikeli Meslek" statüsündeler

Kuryelere yeni dönem: Artık "Tehlikeli Meslek" statüsündeler

16:3622/05/2025, Thursday
Yeni Şafak
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Kurye şirketlerine yeni şartlar getirildi, "tehlikeli" sınıfa alındı
Kurye şirketlerine yeni şartlar getirildi, "tehlikeli" sınıfa alındı

Kuryelik artık "az tehlikeli" değil, "tehlikeli meslek" sınıfında değerlendirilecek. Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte, kurye ve kargo hizmeti veren firmalar için iş sağlığı ve güvenliği yükümlülükleri artıyor. Bu değişiklik, özellikle motosikletli kuryelerin yoğun trafikte ve zorlu koşullarda çalıştığı dikkate alınarak yapıldı.

Kuryelik mesleği artık resmen "tehlikeli iş kolu" kapsamında değerlendirilecek. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle, daha önce "az tehlikeli" sınıfta yer alan kuryelik faaliyeti, özellikle artan iş kazaları ve riskli çalışma koşulları gerekçesiyle "tehlikeli işler" kapsamına alındı.


Emeklilikte yıpranma hakkı getirmiyor


Ancak düzenleme, emeklilikte yıpranma hakkı getirmiyor. Kurye çalışanları için prim gün sayısında herhangi bir değişiklik söz konusu değil.


Buna karşın işverenin iş sağlığı ve güvenliği açısından yükümlülükleri artıyor.


İş güvenliği uzmanı görevlendirme şartı, çalışan başına ayda 10 dakikadan 20 dakikaya çıkarılıyor.


İş yeri hekimi görevlendirme süresi şartı da aynı oranda yükseltilecek.


Karar kendi hesabına çalışan kuryeleri etkilemiyor.




#kurye
#resmi gazete
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