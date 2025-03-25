Kütahya'da cinayet: Eşini ve aralarında ilişki olduğunu iddia ettiği şahsı öldürdü

Edinilen bilgilere göre, İnköy Mahallesi TOKİ girişinde silahla vurulmuş bir şahıs olduğu ihbarını alan polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Yapılan kontrolde, çiftçilik yapan Salih Ten'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Bu sırada emniyet birimleri, 66. Sokak'ta başka bir yaralı olduğu yönünde ihbar aldı. Adrese ulaşan ekipler, cinayet şüphelisi Ali Osman Yeni (59) yakaladı. Şüpheli, polise verdiği ilk ifadede, eşi Havva Yeni (61) ile Salih Ten (60) arasında gönül ilişkisi olduğunu öğrendiğini, bunun üzerine önce Salih Ten'i vurduğunu, ardından evine giderek eşini tüfekle öldürdüğünü itiraf etti.