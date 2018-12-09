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EĞİTİM

Lise öğrencisi Emirhan Belli'nin beklediği destek Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi

Liseli mucidin beklediği destek Milli Eğitim Bakanı'ndan geldi

Sebze ve meyve atıklarından biyoplastik üretmeyi amaçlayan projesiyle Google Bilim Fuarı'nda yarı finale kalmayı başaran Emirhan Belli'nin beklediği eğitim desteği Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi. Bakan Selçuk, öğrenciyi tebrik ederek, istediği her türlü desteğin verileceğini söyledi.

AA
Google Bilim Fuarı'nda yarı finale kalmayı başaran Emirhan Belli.
Google Bilim Fuarı'nda yarı finale kalmayı başaran Emirhan Belli.

Sebze ve meyve atıklarından biyoplastik üretmeyi amaçlayan projesiyle Google Bilim Fuarı'nda (Google Science Fair) yarı finale kalmayı başaran lise öğrencisi Emirhan Belli'nin beklediği eğitim desteği Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi.

Belli'yi İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı aracılığıyla arayan Bakan Selçuk, öğrenciyi tebrik ederek, istediği her türlü desteğin verileceğini söyledi.

Belli ve arkadaşı Serkan Arslan'ın mayıs ayında yapılacak Google Bilim Fuarı'nda yarı finali için çalışması için uygun laboratuvar ve malzeme desteği sağlanacak.

Malatyalı bir ailenin 3 çocuğundan biri olan Belli, hayallerine yaklaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk tebrik etti

Belli, Uluslararası Çevre Zirvesi'nde stant açtığını ve üretmeye çalıştığı biyoplastiği tanıttığını söyledi.

Milli Eğitim Müdürü Yazıcı'nın projesi hakkında bilgi aldığını dile getiren Belli, haberi gördüğünü ve destek vermek istediğini kendisine ilettiğini anlattı.

Belli, kendisinin de daha iyi bir okulda eğitim görmek istediğini aktardığını söyledi.

Okullarda çevre kirliliğiyle ilgili seminer vermek istediğini dile getiren Belli, "Başka okula geçmek için naklimi vereceklerini söylediler. 'Sana ait bir laboratuvar kurulacak.' dediler. İstanbul'daki ortaokul ve liselerde çevre kirliliğiyle ilgili seminer vermem için destek vereceklerini söylediler. Müdür Bey, çok samimiydi, sarıldı tebrik etti" diye konuştu.

Bakan Selçuk'la telefonda görüştü

  • Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı aracılığıyla Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile telefonda görüştüğünü anlatan Belli, şöyle devam etti:
  • "Bakan Bey, haberi görmüş, çok etkilenmiş, tebrik etti. Bir ihtiyacım olup olmadığını sordu. İl Milli Eğitim Müdürü'nün yardımcı olacağını söyledim. Bakan Bey, 'Haberini görünce çok duygulandım. Senin gibi gençlere destek vermemiz lazım.' dedi. Uluslararası Çevre Zirvesi'nden sonra eve kadar arabayla götürdüler. Mayıs ayında Google Bilim Fuarı için Amerika'ya gideceğimi söyledim, bütün masraflarımı karşılayacaklarını söylediler. "
  • Belli, çok heyecanlandığını ifade ederek, çalışmasını tamamlamak için laboratuvar desteği ve iyi bir eğitim istediğini söyledi.

Mayıs ayında Amerika'ya gidecek

Belli, Google Bilim Fuarı yarı finali için mayıs ayında ABD'ye gideceğini belirterek, şunları kaydetti:

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"5-6 aylık bir sürem var. Biyoplastiğin kullanım alanlarını çoğaltmak için görüşmeler yapacağım. Elektrik kablosunda kullanımı için elektrik firmalarıyla görüşmek istiyorum. Özellikle petrol türevi plastikler kanserojen olduğu için, gıdayla temas eden plastik ürünlerinde biyoplastik kullanılmasını amaçlıyorum. Çocukların kullandığı oyuncaklar, su mataraları, plastik kaşık, çatal, bardak, tabak gibi malzemeler üretmek istiyorum."

Belli, Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı'nın görüşmek için davet ettiğini dile getirerek, "Müdür Beye ihtiyaçlarımı anlatacağım. Yapmak istediğim tasarımlardan bahsedeceğim. Laboratuvar ortamında çalışırken çekim yapılırsa yarışma için dosyaya koymak istiyorum." dedi.

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