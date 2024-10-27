Mal varlıklarına el konuldu

İki yıl önce karara bağlanan Adnan Oktar silahlı suç örgütü davasında, örgüte ait yaklaşık 2 milyar liralık mal varlığı devlete geçti. Bu kapsamda, bir kısmı suçta, bir kısmı örgütsel faaliyetler kapsamında kullanılan tabanca, tüfek, fişek, kovan, şarjör ve taşıma kılıfı gibi malzemeler müsadere edilen varlıklar arasında yer aldı. Fon oluşturularak yöneticiler tarafından örgüt amaçları ve ihtiyaçları doğrultusunda örgüt yönetici-üyelerine paylaştırıldığı gerekçesiyle 1 milyon 47 bin 503 lira, 52 bin 391 dolar, 30 bin 365 avro, 535 sterlin, 160 İsviçre Frankı ile bir miktar Hong Kong doları ve Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi müsadere altına alındı. Karar doğrultusunda, adli emanette tutulan 5 kamera kayıt cihazı ile örgüt kurucusu-yöneticisi tarafından yazılan bazı kitaplar da müsadere altına alınırken, bir kısım sanıklara ait saat ve ziynet eşyası iade edildi.





ŞİRKETLER DE MÜSADERE ALTINDA

Dosya içerisinde yer alan MASAK raporları, ifadeler, bilirkişi raporları ve tüm delillere göre örgütsel talimatla örgüt üyesi-yöneticisi sanıklar tarafından kurulan, "dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik", "resmi belgeyi yok etmek", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" gibi suçlar işlenerek haksız çıkar elde edilen ve gelirleri örgüte aktarılan, bu nedenle de TMSF'ye devredilmesine karar verilen bazı şirketler de Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) ilgili maddesinde düzenlenen tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirleri hükmü atfı gereğince müsadere altına alındı.





61 ARAÇ 16 EV

Karar kapsamında, 61 araç da örgütsel faaliyetlerde kullanılması gerekçesiyle müsadere altına alınan mal varlıkları arasında yer aldı. Devlete geçen mal varlıkları arasında İstanbul'un Beşiktaş, Üsküdar, Sarıyer, Kartal ve Tuzla ilçelerinde yer alan 16 ev de buluyor. Bazıları müstakil olan bu evlerde aralarında hiçbir akrabalık bağı olmayan örgüt üyelerinin hissedar olduğu, taşınmazların örgüt üyeleri arasında sürekli el değiştirdiği tespit edildi. 215 sanıklı davada, örgüt üyelerine ait çeşitli silahlar, ziynet eşyaları ile bir miktar para ve çeşitli eşyalar da devlete geçti. Ayrıca suç işlemek amacıyla kurulan şirketler de Hazine'ye geçen mal varlıkları arasında.





8 BİN 658 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik 72'si tutuklu 215 sanıklı dava, 16 Kasım 2022'de karara bağlanmıştı. Örgüt elebaşı Adnan Oktar, "cinsel istismar" "eğitim hakkının engellenmesi", "eziyet", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" ve "kişisel verilerin kaydedilmesi" suçlarından 8 bin 658 yıl hapse mahkum etmişti. Bu karar Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından da onanmıştı. Diğer örgüt üyeleri de çeşitli oranlarda hapisle cezalandırılmıştı.











