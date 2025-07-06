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Malatya'da traktör devrildi: Yola savrulan Çoban çifti kurtarılamadı

Malatya'da traktör devrildi: Yola savrulan Çoban çifti kurtarılamadı

08:296/07/2025, Pazar
DHA
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Saim Çoban ve eşi Muazzez Çoban
Saim Çoban ve eşi Muazzez Çoban

Malatya'nın Kuluncak ilçesinde devrilen traktörden yola savrularak ağır yaralanan Saim Çoban(65) ve eşi Muazzez Çoban (62), kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.

Malatya'da Saim Çoban yönetimindeki traktör, kontrolden çıkarak yol kenarındaki duvarı aşıp devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye sağlık, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada ağır yaralanan sürücü Saim Çoban ve eşi Muazzez Çoban'ı ilk müdahalenin ardından Hekimhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Saim ve Muazzez Çoban çifti, doktorların müdahalelerine karşın kurtarılamadı.


Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.




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