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Mamazadeler bitmiyor: Ankara’da 25 milyonluk vurgun

Mamazadeler bitmiyor: Ankara’da 25 milyonluk vurgun

Oğuzhan Ürüşan
12:1020/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
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5 dernek mercek altında.
5 dernek mercek altında.

Sokak hayvanlarını koruma bahanesiyle kurulan 5 farklı derneğin, bağış adı altında topladıkları 25 milyon lirayı zimmetlerine geçirdikleri ortaya çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ankara, İstanbul, İzmir ve Balıkesir'de gerçekleştirilen operasyonlarda 16 şüpheliden 10’u tutuklandı.



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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasına göre, “Pati Koruyucuları Derneği”, “Ankara Patili Canlar Derneği”, “Patileri Koruma Derneği”, “Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği” ve “Can Paticikler Koruma Derneği” isimlerini taşıyan sözde hayvansever kuruluşlar, yardımsever vatandaşlardan sokak hayvanlarının beslenmesi ve tedavisi için bağış topladı.



Ancak Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu ve diğer delillere göre bu bağışların toplam 25 milyon 440 bin 584 liraya ulaştığı ve kişisel servete dönüştürüldüğü tespit edildi.

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