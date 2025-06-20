Mamazadeler bitmiyor: Ankara’da 25 milyonluk vurgun

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasına göre, “Pati Koruyucuları Derneği”, “Ankara Patili Canlar Derneği”, “Patileri Koruma Derneği”, “Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği” ve “Can Paticikler Koruma Derneği” isimlerini taşıyan sözde hayvansever kuruluşlar, yardımsever vatandaşlardan sokak hayvanlarının beslenmesi ve tedavisi için bağış topladı.

Ancak Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu ve diğer delillere göre bu bağışların toplam 25 milyon 440 bin 584 liraya ulaştığı ve kişisel servete dönüştürüldüğü tespit edildi.