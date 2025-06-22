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Marmara'da sıcaklıklar 6 ila 9 derece artacak

Marmara'da sıcaklıklar 6 ila 9 derece artacak

15:5822/06/2025, Pazar
DHA
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Marmara hava durumu
Marmara hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için ciddi sıcaklık uyarısında bulundu. 24 Haziran Salı gününden itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerine çıkması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 24 Haziran Salı gününden itibaren sıcaklıkların Marmara Bölgesi'nde mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerine çıkacağını bildirdi.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; bölgemiz genelinde halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının 24 Haziran 2025 Salı gününden itibaren artarak, bölge genelinde mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerine çıkacağı tahmin edilmektedir" denildi.


İSTANBUL 35 DERECE OLACAK


Kronik rahatsızlığı olanlara uyarı yapılan açıklamada, "Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıkları nedeniyle; kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı. Hava sıcaklığının İstanbul'da 35, Edirne'de 39, Kırklareli'de 38, Tekirdağ'da 33, Kocaeli'de 36, Sakarya'da 36 ve Yalova'da 35 dereceleri bulacağı kaydedildi.



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