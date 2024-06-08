Mavi Vatan ve Gök Vatan müfredatta

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de yeni eğitim programında ‘Mavi Vatan’, ‘Gök Vatan’ gibi kavramlara da yer verildiğini söyledi. "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" tanıtım toplantısında konuşan Tekin, müfredatı toplamda büyük çoğunluğu öğretmenlerden ve akademisyenlerden oluşan 1100 kişilik bir ekiple müfredatı hazırladıklarını ifade etti. Tekin, şöyle konuştu: "Hazırladıktan sonra askı esnasında yaklaşık 1,5 milyona yakın kişi sistemden programlarımızı indirdi, inceledi. Bunlardan 70 bine yakını programlarımıza ilişkin görüşlerini yazılı olarak Bakanlığımıza iletti. Kurduğumuz ekipler anbean sisteme görüş geldikçe ilgili genel müdür arkadaşlarımızla paylaşarak süreci yürüttüler."

Müfredatın sadeleştirildiğini ifade eden Tekin, “Bazı bilgileri 'çocuklar öğrenmesin' diye değil seviyelerine uygun zamanda öğrenmek üzere ön lisans ya da lisans programlarına aktarmak durumunda kaldık. Böylece programlarımızı sadeleştirmiş olduk. Ne elde ettik? Çocuklarımız, öğrenmeleri gereken şeyi daha sağlıklı öğrenecekler” dedi. Türkiye'nin özellikle son yıllarda gerçekleştirdiği kalkınma hamlelerinin tamamını müfredatın içerisine koyduklarını dile getiren Tekin, "Ulusal ve uluslararası suların gelecekteki durumu da dahil olmak üzere 'Mavi Vatan', 'Gök Vatan' benzeri bu ülkeye, bu millete ait değerlerin çocuklar tarafından içselleştirilmesi için programlarda uygun yerlerde işlendi" dedi.