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Meclis’in yaz mesaisi iç tüzük ve anayasa

Meclis’in yaz mesaisi iç tüzük ve anayasa

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0010/06/2025, Salı
G: 10/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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Arşiv.

TBMM yasama yılını temmuz ortasında tamamladıktan sonra da mesaisini sürdürecek.

Meclis’te, Terörsüz Türkiye hedefi için oluşturulacak ‘Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu’nun yanı sıra iç tüzük ve anayasada değişiklerinde mutabakat sağlanması için de üç koldan çalışmalar yürütülecek.

İÇ TÜZÜKTE TADİLAT

Genel Kurul çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için öncelik iç tüzüğe verilecek. Kaynaklar, grup önerileri nedeniyle yasama faaliyetlerinin aksadığına işaret ederek, “Grup önerilerinin görüşmeleri arasında her partinin grup başkanvekiline 20’şer dakika söz verilmesine son verilecek. Grup önerilerinden önce milletvekillerine verilen birer dakikalık gündem dışı konuşmalara da kısıtlama getirilecek” bilgisini verdi.

UZUN TARTIŞMALARA SON

Genel Kurul’da tartışmaların uzamasına neden olan milletvekillerine yönelik de yaptırımların getirilmesi gündemde. Özellikli sözlü tartışmalarda fikir beyan etmenin ötesine geçerek, Genel Kurul’un işleyişine engel olanlara anında müdahale edilmesine olanak tanınacağını kaydeden kaynaklar, “Küfür, sövme, ahlak dışı el hareketi ya da muhatabını aşağılayıcı biçimde konuşan vekiller hemen Genel Kurul’dan çıkarılacak” dedi. Bunu yanı sıra Meclis çalışmalarından uzaklaştırılma cezasının da üç birleşimden yani üç çalışma gününden 7 birleşime yani 7 çalışma gününe artırılması öneriler arasında.

ANAYASA İÇİN ÖNERİ

Anayasa değişikliği için de Meclis’teki zeminin müsait olduğu bildirildi. TBMM’de seçmen iradesinin yüzde 96’sının temsil edildiğini ve 16 siyasi partinin bulunduğu ifade eden kaynaklar, “Yeni bir anayasa için gereken uzlaşı için de yeniden temaslara geçilecektir” dedi.

HIZLANDIRILMIŞ MESAİ

Meclis’teki ana çalışma ise Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu olacak. Bu komisyon için de haziran ve temmuz aylarında TBMM’de siyasi partilerden görüş ve öneri alınacak. Bu doğrultuda komisyonun kaç kişiden oluşacağı ve partilerin temsil oranı da netleştirilecek.





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