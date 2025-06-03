TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu toplandı

Toplantıda, Malatya, Elazığ, Adıyaman, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Osmaniye, Mersin, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Karaman ve Kayseri'deki saha incelemelerine ilişkin Komisyon üyeleri değerlendirmelerde bulundu.





Üç bölgede, 13 ilde toplantı ve bahçe ziyaretleri ile yerinde incelemelerde bulunduklarını aktaran Korkmaz, Karadeniz ve Ege Bölgesi'nde dondan etkilenen illeri de ziyaret edeceklerini, saha çalışmalarından elde ettikleri veriler ile aciliyet taşıyan konulara ilişkin bir taslak çalışması hazırlayacaklarını bildirdi.

Söz konusu taslak çalışmayı ilgili bakanlığa bir öneri olarak göndereceklerini aktaran Korkmaz, taslak çalışmanın üzerinde değerlendirmelerde bulunmak üzere kapalı bir oturum gerçekleştireceklerini söyledi.

Korkmaz'ın açıklaması üzerine bazı milletvekilleri usul tartışması istedi.

"Sigortalı olmayan üreticilerin TARSİM'e kayıt olması gerekli"

AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, çiftçilerin zararlarının karşılanmasını beklediklerini belirtti.

Çiftçilerin Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) ile ilgili bir düzenleme yapılmasını beklediğini aktaran Aldemir, şunları kaydetti:

"Sigortalı olmayan üreticilerin TARSİM'e kayıt olması ve mevcut sistemin de yeniden düzenlenmesi mutlak surette gerekli çünkü yüzde 10, yüzde 70 oranında TARSİM'e üye olan kişiler olmasına rağmen ne yazık ki TARSİM'den bir memnuniyetsizlik olduğu ortada, görülüyor. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden kullanılan tarımsal kredilerin minimum 3 yıl süreyle ertelenmesi ve önümüzdeki süreçte de yeniden kredilerin alınmasıyla ilgili bir talep var çünkü sonuçta zarar gören malzemelerin önümüzdeki 3 yıl içerisinde yeniden geri dönüşümüyle ilgili bir sürecin yeniden tamamlanması var, bu sürede çiftçimizin devlet tarafından desteklenmesi isteniyor doğal olarak."

Çiftçilerin, sulama ücretlerinin yarısının ya da tamamının ödenmesiyle ilgili talebinin bulunduğunu da aktaran Aldemir, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olmayan üreticilerin de zirai don afetinden kaynaklı zararlarının karşılanması gerektiğini belirtti.





Komisyon üyesi diğer milletvekilleri de yaptıkları ziyaretlerde edindikleri izlenimleri paylaştı.

Konuşmaların ardından, hazırlanan taslak çalışmasının görüşülmesi için toplantının kapalı oturumla devam etmesine ilişkin önerge, oy çokluğuyla kabul edildi.

Komisyon toplantısı kapalı oturumla devam ediyor.







