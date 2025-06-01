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CHP'nin TBMM Başkan adayı belli oldu

CHP'nin TBMM Başkan adayı belli oldu

17:211/06/2025, Pazar
DHA
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TBMM Genel Kurulu bu hafta, 28. Dönem ikinci devre Meclis Başkanı'nı seçecek.
TBMM Genel Kurulu bu hafta, 28. Dönem ikinci devre Meclis Başkanı'nı seçecek.

CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, partisinin TBMM Başkan adayının Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan olduğunu açıkladı.

CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, partisinin TBMM Başkan adayı için başvuru yaptıktan sonra Meclis'te basın mensuplarına açıklamada bulundu.

CHP'nin TBMM Başkanı adayı Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan oldu

Emir, CHP'nin TBMM başkan adayının Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan olduğunu belirterek, "Uğur Bayraktutan; demokratik kişiliğiyle, yapıcı tutumlarıyla, adaletiyle, tecrübesiyle sadece Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin değil, aynı zamanda tüm milletvekillerinin ve Meclis çalışanlarının takdirini, güvenini kazanmış bir arkadaşımız. Dolayısıyla olabilecek en üst seviyede destek bulacağını ve 3'üncü turda Meclis başkanlığına kazanmak üzere önemli bir şansı olduğunu düşünüyoruz ve umuyoruz ki en azından 3'üncü turda ilk 2 sıradaki aday kaldığında, diğer partilerin adayları anayasa gereği seçimden çekildiğinde, diğer partilerin milletvekilleri Sayın Uğur Bayraktutan'u desteklerler ve yeni Meclis başkanımız Uğur Bayraktutan olur. Yarın tüm grubu olan partileri ve diğer milletvekillerini bizzat kendisi ziyaret edecek ve destek isteyecek" dedi.



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