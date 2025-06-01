Komisyon için tura çıkacak

Komisyonun çalışma yapısı ve kaç kişiden oluşacağının netleştirilmesi için bayram sonrasında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bir kez daha siyasi partileri ziyaret ederek komisyona dönük eleştiri ve görüşleri dinleyecek. Komisyonun yasama yılı tamamlanmadan kurulması bekleniyor. Önceleri yaz boyu çalışması beklenen Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu’nun 1 Ekim’de faaliyetlerine başlama olasılığı da siyasi parti turlarında netleşecek.

TBMM’de komisyonun yapısı ve kaç kişinden oluşacağı yönünde iki görüş ağırlık kazandı. İlk görüş, Meclis Başkanlık Divanı’ndaki dağılıma göre sandalye dağıtılmasından yana. Buna göre, TBMM’de grubu bulunan 6 siyasi parti Meclis Başkanı hariç 22 kişiden oluşan Meclis Başkanlık Divanı’ndaki sandalye dağılımına göre komisyona üye verecek. Grubu bulunmayan 10 parti de birer vekille komisyonda yer alacak. İkinci görüş ise Meclis’te grubu bulunan 6 siyasi partinin, komisyona 3’er ya da 4’er üye vermesi şeklinde.