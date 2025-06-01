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Komisyon için tura çıkacak

Komisyon için tura çıkacak

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:001/06/2025, Pazar
G: 1/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bir kez daha siyasi partileri ziyaret ederek komisyona dönük eleştiri ve görüşleri dinleyecek.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bir kez daha siyasi partileri ziyaret ederek komisyona dönük eleştiri ve görüşleri dinleyecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin önerisi ile gündeme gelen Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu için çalışmalara Kurban Bayramı sonrasında başlanacak.

Komisyonun çalışma yapısı ve kaç kişiden oluşacağının netleştirilmesi için bayram sonrasında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bir kez daha siyasi partileri ziyaret ederek komisyona dönük eleştiri ve görüşleri dinleyecek. Komisyonun yasama yılı tamamlanmadan kurulması bekleniyor. Önceleri yaz boyu çalışması beklenen Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu’nun 1 Ekim’de faaliyetlerine başlama olasılığı da siyasi parti turlarında netleşecek.

TEMSİLDE İKİ ÖNERİ

TBMM’de komisyonun yapısı ve kaç kişinden oluşacağı yönünde iki görüş ağırlık kazandı. İlk görüş, Meclis Başkanlık Divanı’ndaki dağılıma göre sandalye dağıtılmasından yana. Buna göre, TBMM’de grubu bulunan 6 siyasi parti Meclis Başkanı hariç 22 kişiden oluşan Meclis Başkanlık Divanı’ndaki sandalye dağılımına göre komisyona üye verecek. Grubu bulunmayan 10 parti de birer vekille komisyonda yer alacak. İkinci görüş ise Meclis’te grubu bulunan 6 siyasi partinin, komisyona 3’er ya da 4’er üye vermesi şeklinde.



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