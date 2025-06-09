Meclis’te yeni divan seçilecek

TBMM Genel Kurulu haftalık mesaisine, Kurban Bayramı öncesinde alınan karar gereğince çarşamba günü başlayacak. Genel Kurul, önce 28’inci Dönem İkinci Devre Başkanlık Divanı üyelerini seçmek üzere toplanacak. Yapılacak seçimlerde TBMM Başkanlık Divanı’nda görev yapacak 4 Meclis başkanvekili ile katip üyeleri ve idare amirleri belirlenecek.

AK Parti dışındaki siyasi partiler, divan üyelerini büyük ölçüde belirledi. AK Parti’nin ikinci devrede de TBMM Başkanvekilliği için Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ ile yola devam edeceği öğrenildi. CHP, Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ü, DEM Parti Van Milletvekili ve İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan’ı, MHP ise İstanbul Milletvekili Celal Adan’ı aday göstereceğini Kurban Bayramı öncesinde duyurmuştu. Seçimleri, İçtüzük gereği Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yönetecek.

Bu seçimin ardından gündemindeki kanun tekliflerini görüşmeye devam edecek Genel Kurul, bu hafta yine Anayasa Mahkemesi’nin kanun yolu ile yapılması için iptal ettiği Kanun Hükmünde Kararnameleri içeren yasa teklifini görüşecek. Teklife göre, çeşitli nedenlerle kuvvet komutanlıklarının rütbe karşılama oranlarında eksiklik veya fazlalık oluşması halinde personel ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla rütbe bekleme süreleri Cumhurbaşkanı kararıyla değiştirilebilecek. Yükseköğretim kurumlarında sözleşme ile görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim elemanı sayısı dolu öğretim elemanı kadrosu sayısının yüzde 2’sini geçemeyecek.