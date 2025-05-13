Mersin'de 50 milyonluk 'change' operasyonu: 15 kişi yakalandı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentteki oto hırsızlık şebekesinin tespit edilip yakalanması için çalışma yaptı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu 16 şüpheli belirlendi. Şüphelilere yönelik Özel Harekat timlerinin de yer aldığı 175 polisle eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 16 şüpheli de yakalandı. Yapılan aramalarda 1'i yurt dışından çalıntı olmak üzere piyasa değeri 50 milyon lira olan 22 araç, ayrıca şüphelilere ait olduğu tespit edilen bir depoda, 2 parçalanmış araç, 4 change araca ait motor bloğu, şase numarası basımında kullanılan numaratör, çeşitli araçlara ait tescil belgeleri ve noter satış sözleşmeleri ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi.