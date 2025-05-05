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Eskişehir'de ‘Change' araç operasyonu: 2 gözaltı

Eskişehir'de ‘Change' araç operasyonu: 2 gözaltı

23:255/05/2025, Pazartesi
DHA
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Eskişehir'de düzenlenen operasyonda araçlara 'Change' yöntemi uygulayan 2 şüpheli gözaltına alınırken 9 araca el konuldu.
Eskişehir'de düzenlenen operasyonda araçlara 'Change' yöntemi uygulayan 2 şüpheli gözaltına alınırken 9 araca el konuldu.

Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'Change' olarak bilinen yöntemle yurt dışından getirilen araçların kentte değiştirildiği bilgisi üzerine yaptıkları operasyonda iki şüpheliyi gözaltına alınırken gümrük kaçağı 9 otomobile el koydu.

Eskişehir'de yurt dışından getirilen otomobilleri, ağır hasarlı araçların motor ve şasi numaralarını kopyalayıp ‘change' olarak bilinen yöntemle değiştiren 2 şüpheli gözaltına alınırken, aynı yöntem kullanılan 9 araca el konuldu.

Gümrük kaçağı olduğu belirlenen 9 otomobile el konuldu.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışından getirilen araçların kentte değiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. ‘Change' olarak bilinen yöntemle otomobilleri, ağır hasarlı araçların motor ve şasi numaralarını değiştiren 2 şüpheli takibe alındı. Bir süre izlenen şüphelilere yönelik Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla operasyon düzenlendi. İki şüpheli evlerine yapılan baskınla gözaltına alındı. Operasyonda gümrük kaçağı olduğu belirlenen 9 otomobile el konuldu. Soruşturma sürüyor.






#Araç
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