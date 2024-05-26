Mersin'de TAG Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası meydana geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Mersin'de, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.
TAG Otoyolu'nun Yenice mevkisinde, aralarında şehirler arası yolcu otobüsü ile kamyon ve otomobillerin olduğu araçlar zincirleme trafik kazasına karıştı.
Kaza bölgesine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybederken 40 kişinin yaralandığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'deki zincirleme kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınlarken, ''Gerekli tahkikat ivedilikle başlatılmıştır.'' ifadelerini kullandı.
Siyasilerden taziye mesajları
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel kazada hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.