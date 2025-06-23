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Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: Yeni haftada hava nasıl olacak?

Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: Yeni haftada hava nasıl olacak?

Halil Akkoç
Halil Akkoç
07:5023/06/2025, Pazartesi
G: 23/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Hava sıcaklıkları hissedilir derecede artacak.
Hava sıcaklıkları hissedilir derecede artacak.

Meteorolojinin son hava durumu değerlendirmelerine göre, hava sıcaklıklarının kuzey ve batı kesimlerden başlayarak ülkemiz genelinde artacağı ve mevsim normalleri üzerine yükseleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülke genelinde halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının 24 Haziran 2025 Salı gününden itibaren artarak, başta batı kesimler olmak üzere, ülke genelinde mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Bazı il merkezlerimizde; 24 Haziran ilâ 29 Haziran 2025 tarihleri arasında beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının aşağıda belirtilen değerlere (°C) kadar yükseleceği tahmin ediliyor
  • Ankara : 34
  • İstanbul : 35
  • İzmir : 39
  • Konya : 33
  • Edirne : 39
  • Bursa : 39
  • Aydın : 44
  • Muğla : 40
  • Antalya : 38
  • Adana : 38
  • Diyarbakır : 41

Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıkları nedeniyle; kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

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