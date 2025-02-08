MİT Başkanı Kalın İran'da: PKK ve Suriye'yi görüştü

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT Başkanı Kalın, Tahran'da Hatib ve Ahmediyan ile bir araya geldi.

PKK ve Suriye'yi görüştü

Görüşmelerde, PKK ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadele, ortak tehditler, Suriye'deki durum, Gazze'deki ateşkes ve Filistin meselesiyle ilgili gelişmeler kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Bakan Fidan da İranlı mevkidaşıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, aynı saatlerde Bakan Fidan ile İran Dışişleri Bakanı Arakçi de telefonda görüştü.

Görüşmede, ikili konular ve Filistin'deki durum ele alındı.



