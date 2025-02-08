MİT Başkanı Kalın İran'da: PKK ve Suriye'yi görüştü

İran'ın başkenti Tahran'a giden Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib ve Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan ile temaslarda bulundu. Görüşmelerde, PKK ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadele, Suriye'deki gelişmeler ve Gazze'deki ateşkes ele alındı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT Başkanı Kalın, Tahran'da Hatib ve Ahmediyan ile bir araya geldi.
PKK ve Suriye'yi görüştü
Görüşmelerde, PKK ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadele, ortak tehditler, Suriye'deki durum, Gazze'deki ateşkes ve Filistin meselesiyle ilgili gelişmeler kapsamlı şekilde değerlendirildi.
Bakan Fidan da İranlı mevkidaşıyla telefonda görüştü
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, aynı saatlerde Bakan Fidan ile İran Dışişleri Bakanı Arakçi de telefonda görüştü.
Görüşmede, ikili konular ve Filistin'deki durum ele alındı.