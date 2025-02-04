MİT'ten nokta operasyon: Bombalı 5 eylemin sorumlusu etkisiz

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Ayn El Arab sorumlularından Mahmut Ağca’yı Suriye’de öldürdü. MİT, terörist Ağca’nın 2015'ten beri Türkiye’de gerçekleşen terör eylemlerini organize ettiğini tespit etti. Onlarca Türk askeri ve polisinin şehit olduğu eylemleri organize eden Ağca, MİT’in öncelikli hedef listesine alındı. MİT, istihbarat ağı sayesinde Ağca’nın Ayn el-Arab’da olduğunu belirledi. Burada bir evde örgütsel görüşme yaptığı tespit edilen Ağca, düzenlenen nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.