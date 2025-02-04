MİT'ten nokta operasyon: Bombalı 5 eylemin sorumlusu etkisiz

MİT, terör örgütü PKK/YPG’nin sözde Ayn el-Arab sorumlusu Mahmut Ağca’yı Suriye’de nokta operasyonla etkisiz hale getirdi. Örgüte 2006 yılında katıldığı belirlenen terörist Ağca’nın, 42 emniyet personeli, 3 asker ve 13 sivil toplamda 58 vatandaşımızın şehit olduğu terör eylemlerinin planlayıcıları arasında yer aldığı tespit edildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Ayn El Arab sorumlularından Mahmut Ağca’yı Suriye’de öldürdü. MİT, terörist Ağca’nın 2015'ten beri Türkiye’de gerçekleşen terör eylemlerini organize ettiğini tespit etti. Onlarca Türk askeri ve polisinin şehit olduğu eylemleri organize eden Ağca, MİT’in öncelikli hedef listesine alındı. MİT, istihbarat ağı sayesinde Ağca’nın Ayn el-Arab’da olduğunu belirledi. Burada bir evde örgütsel görüşme yaptığı tespit edilen Ağca, düzenlenen nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.
ŞEHİTLERİN KANI YERDE KALMADI
Örgüte 2006'da katılan terörist Ağca'nın 29 Ağustos 2015'te Şanlıurfa'da polis otomobile yönelik 2 polisin şehit olduğu terör saldırısı ile 10 Ağustos 2016'da Diyarbakır Sur'da Çevik Kuvvet polislerini taşıyan servis aracına yönelik 6 sivilin şehit olduğu, 9'u emniyet personeli olmak üzere 17 vatandaşın yaralandığı terör olaylarının planlayıcıları arasında yer aldığı belirlendi. Ağca'nın ayrıca 10 Aralık 2016'da İstanbul Beşiktaş'ta gerçekleştirilen 40'ı emniyet mensubu 47 vatandaşın şehit olduğu, 242 vatandaşın yaralandığı, 8 Ocak 2022'de Şanlıurfa'da askeri aracın geçişi sırasında yola döşenen patlayıcı ile gerçekleştirilen 3 askerin şehit olduğu, bir askerin yaralandığı terör eylemlerinin planladığı tespit edildi.
2 TERÖRİST TESLİM OLDU
- Başarılı operasyonlar sonucu örgütte çözülmeler artıyor. Milli Savunma Bakanlığı, 2 PKK'lı teröristin teslim olduğu duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Silopi'deki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır” ifadelerine yer verildi.