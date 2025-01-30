Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: MİT Taylandlı 5 rehinenin Gazze'de serbest bırakılmasını sağladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: MİT Taylandlı 5 rehinenin Gazze'de serbest bırakılmasını sağladı

15:3130/01/2025, Perşembe
G: 30/01/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber

MİT, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine Hamas ile yürüttüğü istihbarat diplomasisi sonucunda Taylandlı 5 rehinenin Gazze'de bugün serbest bırakılmasını sağladı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü, yaklaşık 50 bin kişinin hayatını kaybettiği, 100 binden fazla kişinin yaralandığı, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sonlandırmasına yönelik 13 Ocak 2025'te Hamas ile İsrail arasında, esir ve tutuklu ve hükümlü takası konusunda anlaşma sağlandı.


MİT, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Filistin davasına atfettiği önem doğrultusuna, Dışişleri Bakanlığı ile sürecin başından bu yana ateşkes sağlanması için ilgili tüm aktörlerle temaslarını sürdürdü.


Kolaylaştırıcı ve uzlaştırıcı bir rol üstlenen MİT, etkin bir istihbarat diplomasisi çalışması yürüttü.


Yaralı ve hasta sivillerin yanı sıra Gazze'de yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, Gazze'den tahliyesinde de önemli bir görev üstlenen MİT, aynı zamanda yabancı ülkelerden gelen yardım talepleri bağlamında Gazze'de bulunan yabancı uyruklu bazı rehinlerin serbest bırakılmasına da aracılık etti.


Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, Taylandlı rehinelerin serbest bırakılması için Taylandlı muhatapları ile sürecin başından beri koordine halinde olan MİT, rehin durumdaki Taylandlılara ilişkin Hamas ile temaslarını sürdürdü.


MİT tarafından yürütülen etkin istihbarat diplomasisi neticesinde 5 Taylandlı rehinenin bugün serbest bırakılmaları sağlandı.



#MİT
#Hamas
#Tayland
#Gazze

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli bayram ikramiyesinde sürpriz rakam ortaya çıktı! O tarihte hesaplara geçecek