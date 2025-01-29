MİT'ten Suriye'de nokta operasyon: Terörist Şiraz Ömer öldürüldü

Örgütün mali yapılanmasında yönetici olarak görev alan Şiraz Ömer, MİT tarafından adım adım takip edildi. Şartların oluştuğu en uygun zamanda PKK/YPG’li Ömer, Suriye’de Rumeylan-Malikiye yolunda gerçekleştirilen nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.

'Sözdar Afrin' kod Şiraz Ömer, örgüte 2012 yılında katıldı. Bir süre Kandil kadrosunda faaliyet gösterdikten sonra Suriye'ye geçerek sözde Rojava Sekretaryasında yer aldı. Ömer; Aynularab, Haseke ve Malikiye bölgelerinde sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdi. Bir dönem örgütün kadın yapılanması olan PKK/YPJ’nin sözcülüğü görevini yürüten terörist, son olarak örgütün mali yapılanmasında sözde yönetici olarak görev almıştı.