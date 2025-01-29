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MİT'ten Suriye'de nokta operasyon: Terörist Şiraz Ömer öldürüldü

MİT'ten Suriye'de nokta operasyon: Terörist Şiraz Ömer öldürüldü

09:4729/01/2025, Çarşamba
G: 29/01/2025, Çarşamba
AA
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Sözdar Afrin kod Şiraz Ömer, 13 yıldır örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteriyordu.
Sözdar Afrin kod Şiraz Ömer, 13 yıldır örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteriyordu.

Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde yöneticilerinden Sözdar Afrin kod Şiraz Ömer, MİT tarafından Suriye'de düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

MİT, Suriye’de faaliyet gösteren terör örgütü PKK/YPG sözde üst düzey yöneticilerinden 'Sözdar Afrin' kod Şiraz Ömer'i Suriye’de düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

Terörist Şiraz Ömer.

Suriye'nin kuzeydoğusunda vuruldu

Örgütün mali yapılanmasında yönetici olarak görev alan Şiraz Ömer, MİT tarafından adım adım takip edildi. Şartların oluştuğu en uygun zamanda PKK/YPG’li Ömer, Suriye’de Rumeylan-Malikiye yolunda gerçekleştirilen nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.

Örgüt içinde görevi neydi?

'Sözdar Afrin' kod Şiraz Ömer, örgüte 2012 yılında katıldı. Bir süre Kandil kadrosunda faaliyet gösterdikten sonra Suriye'ye geçerek sözde Rojava Sekretaryasında yer aldı. Ömer; Aynularab, Haseke ve Malikiye bölgelerinde sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdi. Bir dönem örgütün kadın yapılanması olan PKK/YPJ’nin sözcülüğü görevini yürüten terörist, son olarak örgütün mali yapılanmasında sözde yönetici olarak görev almıştı.



#Milli İstihbarat Teşkilatı
#MİT
#Suriye
#Şiraz Ömer
#Operasyon

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