MSB duyurdu: Irak ve Suriye'de 15 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

TSK terör hedeflerini imha etmeye devam ediyor
MSB, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesi ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde PKK/YPG'li 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Türkiye'nin terörle mücadelesi hız kesmeden sürüyor. Irak ve Suriye'de teröristlere göz açtırılmıyor.
15 terörist etkisiz hale getirildi
15 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesi ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde PKK/YPG'li 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi;
"Terörist neredeyse hedefimiz orası!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.
Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz."
#MSB
#Suriye
#Irak