MSB: Irak'ın kuzeyinde 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz!



Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 13 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.



Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara… pic.twitter.com/f0zckSinGH