MSB: Irak'ın kuzeyinde 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

PKK hedefleri, hava harekatı ile yerle bir edildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Güvenlik güçlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürüyor.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 13 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiği açıklandı.
- Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek." denildi.
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