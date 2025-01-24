Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz

MSB'den yapılan açıklamada "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi." denildi.
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada
"Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Operasyonlarımız, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam ediyor."
denildi.
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